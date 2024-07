Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (2/7)

Do sonho à prática.

Data estelar: Mercúrio faz trígono a Netuno antes de ingressar em Leão.

Sonhar, todo mundo sonha, mas apostar todas as fichas nos sonhos que nos ardem no coração, isso não é algo que todo mundo faça.

Se o poder mental de sonhar fosse suficiente para realizar nossas pretensões, ninguém precisaria encarnar dentro desses instrumentos físicos sofisticados que nos dão tanto trabalho para preservar em boa saúde e funcionamento, portanto, de pouco adianta mentalizar com meticulosa clareza o tanto de dinheiro que almejamos conquistar, porque não há nenhuma tecnologia que nos permita transferir esses recursos para a conta bancária.

A única tecnologia existente para transformar os sonhos em realidade concreta se chama ação, e consiste em passarmos para a prática, por meio do uso de nosso corpo físico, a abstração de nossos sonhos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por mais difíceis que sejam as sequelas que ficaram de tudo que andou acontecendo no passado recente e distante, não vale a pena ficar remoendo o que, de toda maneira, não encontraria forma eficiente de se solucionar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As certezas não podem ser comprovadas de imediato, mas nem por isso devem ser descartadas, como se fossem ilusões. É preferível se agarrar a uma bela ilusão agora do que descartar os caminhos por puro pragmatismo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As conversas difíceis não devem intimidar você, porque apesar de haver vieses que podem complicar sua vida, sua alma não está desprovida de instrumentos para dar o troco e demonstrar domínio da situação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As conotações dramáticas da realidade não hão de ser postas em destaque, porque, ainda que produzam as fortes emoções que as pessoas gostam, melhor seria que todas elas escolhessem com a cabeça o mais fria possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que as coisas pareçam chegar a um ponto radical, onde nenhuma negociação seria possível, mesmo assim continue você batendo na tecla do entendimento, porque, no fim, é isso que vai prevalecer, o entendimento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pelo menos agora dá para falar essas coisas que ficaram entaladas tanto tempo na garganta que a alma começava a se acostumar com que a vida seria assim mesmo. Não é! Você vai se aliviar e começar a avançar de novo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Talvez nem tudo esteja resolvido, mas pelo mero fato de seu humor melhorar, isso vai fazer uma diferença enorme, e você verá que as escolhas que atormentavam sua alma serão feitas com relativa facilidade. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O mal-estar é temporário, sujeito ao sacrifício que você teve de fazer para chegar até aqui e agora. Evite se focar tanto no mal-estar temporário que não reste energia mental para se concentrar no que vale a pena.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Selecione direito as atividades, porque o dia continua tendo vinte e quatro horas e é nesse tempo que tudo que seja mais importante há de encontrar lugar de manifestação, e a mente sempre quer mais do que pode.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Perigos sempre haverá, mas, à medida que você ficar mais à vontade com a complexidade da experiência de vida, também passará menos aperto no coração e na barriga diante dos inevitáveis perigos que se apresentarem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pessoas certas não são necessariamente as que lhe sejam mais simpáticas, porque nesta parte do caminho não se trata de buscar cúmplices, mas pessoas parceiras que estejam dispostas a fazer o necessário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Difícil se adaptar a certos incômodos, mas considerando que esses sejam temporários, se apresentam como sacrifícios necessários, tendo em vista o bem maior que se pretende conquistar. Tenha isso em mente na hora do incômodo.