Fiuk desabafou com os seguidores nesta segunda-feira (1) após receber um unfollow de Deolane Bezerra. Os dois, que trocavam mensagens carinhosas nas redes sociais e foram alvo de rumores de affair, tiveram a relação estremecida após a advogada negar publicamente qualquer envolvimento romântico com o cantor. "Tava tudo certo, tá ligado? A gente fez uma viagem para o rancho, foi legal para caramba, mas a gente acabou se desentendendo lá e tudo certo", contou Fiuk, relembrando a ida à fazenda de Carlinhos Maia.

Fiuk usou os Stories para comentar a suposta briga que teria levado ao fim da amizade. Ele afirmou que sempre manteve discrição sobre suas relações. "Nunca apostei nada dela, nunca falei um ‘A’ dela, sempre guardei as coisas porque isso é normal para mim", desabafou. A confusão começou após Deolane declarar, em entrevista ao Fofocalizando, que nunca houve beijo ou sentimento entre os dois e que chamou o cantor para uma ‘conversa séria’ para encerrar o flerte.

A reação de Fiuk veio após a entrevista, onde ele sugeriu que Deolane negava o affair para manter a ‘pose de menina má’. "Eu vi o negócio do programa, ela lá falando umas besteiras de mim, não gostei e ainda fui legal, postei um Story aqui bem de boa", comentou. Deolane, por sua vez, não gostou da insinuação e publicou prints das conversas entre os dois, mostrando o descontentamento.

O cantor, perplexo com a situação, tentou entrar em contato com Deolane, mas sem sucesso. "Ela não me atendeu, não me retornou, parou de me seguir… Virou essa loucura a troco de quê, mano? Eu continuo até agora sem entender nada", desabafou. Mesmo com o fim conturbado da amizade, Fiuk afirmou que continua grato pelos bons momentos compartilhados e desejou o melhor para ambos. "Eu não vou pegar a pilha com esse trem ruim não, mano. Sai fora", concluiu.

O post Fiuk reclama após receber unfollow e ter conversa vazada por Deolane Bezerra foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.