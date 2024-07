Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (3/7)

A razão.

Data estelar: Mercúrio e Plutão em oposição.

Todo mundo tem razão, ninguém está com a razão, as pessoas andam perdendo a razão, está difícil entender a razão de tudo que acontece, as razões que explicam o que acontece são discordantes e paradoxais. Quando parece que entendemos a razão, aí acontecem outras coisas que a negam, assim de complexo é o cenário da realidade mundial que nos toca tentar compreender, porque é inerente à consciência o exercício de buscar e encontrar, nem que seja temporariamente, sentido e significado em tudo.

É insuficiente que tenhamos a razão de nosso lado, nós queremos que a razão nos seja outorgada nas discussões e que as outras pessoas abdiquem de suas razões para isso, mas raramente nos inclinamos a abdicar das nossas para as conceder a outrem e, desse jeito, não há diálogo nem tampouco o enriquecimento que a troca de ideias produziria.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é quando você encontra a margem necessária para fazer as intervenções que, até agora, pareciam exageradas demais para poderem contribuir com algo benéfico. Certos radicalismos se fazem necessários agora.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não há mais margem para continuar conversando, a partir de agora será o que possa ser feito e levado à prática. Isso vai acabar com as inúmeras e complexas especulações que têm sido feitas nas semanas anteriores.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sempre haverá desdobramentos interessantes que capturem sua atenção, mas em algum momento você terá de sacrificar sua curiosidade para se dedicar em cheio ao que esteja dentro do alcance de sua capacidade de realização.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora termina o tempo de fazer especulações a respeito do futuro e se dedicar a colocar em prática um mínimo de tudo que foi idealizado e conversado. Talvez essa mudança traga atrito e tensão, mas é muito benéfica.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As nuvens que impediam a visão clara do horizonte começam a despejar e isso vai facilitar muito sua vida, inclusive porque livrarão sua alma do tormento de achar que devia tomar decisões radicais. São desnecessárias.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que outrora sua alma sentia e não conseguia explicar, nos dias de hoje é algo corriqueiro de se viver, sem grandes dramas. Porém, a sensibilidade continua aguçada, captando coisas que não dá para explicar de imediato.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há coisas que precisam ser ditas, ainda que num primeiro momento arranquem reações exageradas, por parecer ofensivas. Não se trata de ofender ninguém, mas tampouco é saudável continuar com verdades entaladas na garganta.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Uma boa fatia de seu passado está sendo deixada para trás definitivamente, e isso só pode ser objeto de celebração, mas ainda não há como se dedicar à festejar, já que há pontas soltas que precisam ser amarradas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os bons sentimentos prevalecerão, porque é com a força desses que sua alma transcenderá todos os perrengues que ocupam quase todo o cenário existencial. Os perrengues hão de voltar ao seu real estado de insignificância.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seria ideal que o caminho fosse livre de impedimentos, mas as coisas são um pouco mais complexas do que esse ingênuo desejo, e neste momento em particular seria conveniente que você fosse mais realista.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sempre haverá vieses que não agradam sua alma, mas esses não hão de prevalecer nas suas decisões que, nesta parte do caminho, precisam ser feitas com a cabeça fria e com índole prática. Em nome de tudo progredir.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo é muito mais complexo do que você tinha imaginado, e por uns instantes a alma sente que não vai dar conta, que os ganhos não compensarão o incômodo que se apresenta. Siga em frente, as dúvidas vão desaparecer.