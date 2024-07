Conexão Brasil/EUA: Brasília recebe Concerto Americano

Em comemoração ao Dia da Independência dos Estados Unidos (4/7) e dos 200 anos das relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, a Embaixada Americana e a Casa Thomas Jefferson apresentam o Concerto Americano, amanhã, às 20h, no Teatro Plínio Marques.

O espetáculo gratuito será regido pela maestra Mariana Menezes, com a participação dos pianistas solistas Virgínia Hogan e Boaz Sharon. Na noite, estarão presentes as obras Fanfarra para um homem comum, de Aaron Copland, Adágio para cordas, de Samuel Barber, e Bachianas 8, de Villa-Lobos. Além disso, o arranjo Rhapsody in Blue, de Gershwin, foi escrito e adaptado para a apresentação, que executará, pela primeira vez, a composição.

Segundo Mariana Menezes, o repertório foi escolhido a dedo para a ocasião pela artista Virgínia Hogan e aprovado pela direção da orquestra e por ela mesma: "Elas (as obras) não apenas representam a cultura de cada país, mas também mostram como a música dos dois lugares se entrelaça em diversos aspectos".

A regente destaca que essa relação se dá por meio do ritmo das composições, com a presença do jazz, do blues e do romantismo melódico. Conhecida como uma das mais jovens maestras do Brasil, Mariana já regeu grandes orquestras brasileiras, como Orquestra Filarmônica de Goiás, Orquestra Sinfônica Do Estado de São Paulo e Orquestra Sinfônica Brasileira.

Já Virgínia Hogan é uma pianista brasileira-estadunidense que estreou na orquestra profissional aos 16 anos, sob a regência do renomado maestro Isaac Karabtchevsky. Além do piano, a musicista dá aula para alunos cegos e é produtora musical nos EUA.

Por fim, o outro pianista convidado, Boaz Sharon, foi chefe do Departamento de Música da Universidade de Boston. O também professor é especialista em performance, palestras, artigos e gravações de compositores brasileiros e estadunidenses.

Concerto Americano

Amanhã, às 20h, no Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Íbero-americano). Entrada gratuita

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco