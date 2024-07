Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (4/7)

Repousa tua mente.

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Repousa tua mente na inefável certeza de tudo estar bem e de tu existires no melhor dos mundos possível e disponível para este momento, porque, apesar de as condições que se apresentam a ti através dos órgãos de percepção informarem o contrário, ainda assim, há uma dimensão de serenidade que te acolhe e brinda com essa certeza inefável.

É desnecessário e contraproducente que teu compromisso com o convencimento de que tudo vai mal no pior dos mundos não possa ser quebrado e, mesmo que por um momento, tu te dares ao luxo de repousar tua mente em cenários tão amplos e includentes que, neles, tuas preocupações e angústias encontrem sua verdadeira proporção, que é insignificante. A única obrigação de permaneceres na angústia e desconsiderares e serenidade parte de tua própria mente.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aos poucos, mas com firmeza inexorável, os perrengues que atormentam sua alma irão se dissipando, mas não por obra e graça dos mistérios da vida, e sim porque você vai fazendo o necessário. É por aí mesmo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seja você o agente que faz acontecer, porque se ficar esperando que as pessoas façam a sua parte ou que caia do céu um grande presente, pode até algo interessante acontecer, mas nada comparável ao que você poderia fazer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem tudo que você quer e poderia fazer seria conveniente colocar em marcha agora. Aproveite o tempo para amadurecer melhor seus desejos, porque provavelmente descobrirá que alguns desses seria prudente conter. Melhor assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Não haveria tempo suficiente para um ser humano realizar todas as ideações, porque a mente não tem compromisso com a realidade concreta, funciona em outro tempo diferente, noutra dimensão. Considere isso nas suas escolhas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que até aqui parecia tão difícil que beirava o impossível, a partir de agora adquire outra conotação, e não é que se transforma em fácil, mas sua alma se empodera e se enxerga capaz de dar conta do recado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Deve haver algum tipo de evolução, porque repetir o mesmo de sempre não seria um sinal auspicioso. Em geral, as pessoas preferem pisar em terreno conhecido, mas assim não acontece evolução nenhuma. Aceite os riscos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A complexidade do cenário com que sua alma precisa lidar agora será administrada com relativa facilidade na mesma medida em que seja sustentado um bom humor a toda prova. O bom humor é a chave alquímica que faltava.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Este é um momento de facilidades, e você verá que as coisas fluem sem grandes impedimentos, por isso, talvez seja interessante você tentar emplacar aqueles assuntos que, até agora, só encontravam adversidades.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O pouco que você fizer se dedicando com carinho e afinco a amarrar todas as pontas soltas, será o muito de alívio que você sentirá de imediato, ao ver que o caminho fica livre de pendências. Tudo melhor por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os acontecimentos favorecem você, por isso, seria interessante você se preparar para aproveitar essa onda e emplacar tudo que você pretende, mesmo que de imediato não sejam colhidos resultados aparentes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Certos assuntos que pareciam insolúveis se apresentam agora com outra cara, e sua alma verá que é capaz de dar conta do recado. No futuro, procure se lembrar da situação para não se angustiar sem necessidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É sempre melhor quando a vida adquire essa fluidez que distancia sua alma de ficar ensimesmada, ruminando queixas a respeito do como tudo é muito diferente do que se pretendia. A fluidez chega trazendo boas novas.