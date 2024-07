Deolane Bezerra diz que recebeu ameaça de morte após polêmica com Fiuk

Em meio à intensificação da controvérsia envolvendo Deolane Bezerra e Fiuk, que culminou em trocas de acusações graves, a advogada revelou ter recebido ameaças de morte de uma suposta fã do cantor. Em uma publicação nas redes sociais, Deolane expôs mensagens perturbadoras que recebeu em seu celular, demonstrando indignação e preocupação com a situação.

"Um país onde uma mulher rejeita um homem vitimista e é ameaçada de morte. Prazer, Brasil", rebateu Deolane, evidenciando a gravidade das ameaças que recebeu. Uma das mensagens ameaçadoras direcionadas a Deolane foi explícita e carregada de ódio contra a advogada.

"Manda aquela cachorra aquela v*dia da sua irmã chamada Deolane Bezerra calar a boca dela, aquela imunda cachorra, todos estamos do lado do Fiuk", dizia o texto compartilhado por Deolane. A autora da mensagem também fazia ameaças de violência física, envolvendo outras pessoas supostamente conectadas ao cantor.

As ameaças descritas por Deolane incluíam promessas de agressão grave, como: "Nós somos fãs do Fiuk. Muita gente conhece ela aí que estão coligados com a gente e vamos matar ela. Depois que aquela desgraçada acordar com a boca cheia de formiga de tanta fuzilada, ela vai levar na boca dela". A advogada, ao compartilhar essas mensagens perturbadoras, destacou a seriedade do ocorrido e a necessidade de tomar medidas legais para proteger sua segurança.