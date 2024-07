Marcos Mion deve apresentar nova temporada do BBB, diz jornalista

Conforme reportado pelo colunista do ‘A Tarde é Sua’, Alessandro Lo-Bianco, a apresentadora Eliana está prestes a assumir um papel de destaque na grade dominical da Globo. Apesar dos rumores de que poderia esperar dois anos por seu próprio programa devido à programação já definida, a cúpula da emissora está planejando antecipar seus planos.

Sob a aprovação de Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, há planos para 2026 que envolvem o fim do ‘Caldeirão do Mion’ e a substituição por um programa exclusivo para Eliana. Segundo Lo-Bianco, Mion seria realocado para o comando do Big Brother Brasil, inicialmente prometido a ele após sua contratação, mas adiado devido a termos contratuais com a Record.

Este movimento abriria espaço para Tadeu Schmidt, atual apresentador do reality, ganhar seu próprio programa na emissora. A estratégia parece definir o futuro dos apresentadores, com a Globo determinada a ajustar sua grade de programação para otimizar sua audiência.

No entanto, o desfecho dessa reorganização depende da aceitação de Eliana em assumir o novo desafio aos sábados. Caso ela recuse essa mudança, Lo-Bianco sugere que a emissora poderá optar por uma estratégia de temporada limitada para a apresentadora até o término de seu contrato. A expectativa é que o canal possa persuadi-la nos próximos meses, alinhando seus interesses com os planos estratégicos da emissora para a grade de fim de semana.

