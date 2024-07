Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (6/7)

Responder ao que sentimos.

Data estelar: Lua ainda Nova em Câncer.

Tua sensibilidade não se limita a receber as impressões, mas se estende ao ato de responder da melhor maneira possível, e dentro de teu alcance, àquilo que a sensibilidade percebe, porque se fosse para apenas sentirmos e não respondermos, não ocuparíamos os sofisticados corpos físicos que habitamos, que são instrumentos perfeitos de ação.

A responsabilidade não é somente o ato de nos comprometermos, às vezes a duras penas, a cumprirmos tarefas e obrigações, mas também a sequência natural de sermos equipamentos capazes de perceber a realidade através de sensações, nem sempre sendo capazes de entender, quanto menos de explicar o que estamos percebendo.

No caso da sensibilidade, é menos importante entender racionalmente o que acontece, e mais responder à altura do que sentimos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A linha divisória entre o passado e o futuro não é clara nem muito menos definida, é um estado de indiferença quanto a tudo que aconteceu e uma expectativa ansiosa e alegre em relação ao futuro. É isso aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

São muitas as distrações, mas é forte o objetivo que atiça sua alma nesta parte do caminho. São duas forças que se opõem e provocam uma tensão que, bem utilizada, será combustível para a criatividade. Só isso importa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Este é o momento em que a alma precisa de conforto e segurança, e por isso necessita fazer os movimentos pertinentes que garantam um mínimo dessas condições, tendo em mente que, talvez, o mínimo não seja suficiente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é sua vez de tomar iniciativas e de tentar dominar a cena para que prevaleça sua vontade sobre quaisquer circunstâncias, sejam essas favoráveis ou adversas. Muna-se de presença de espírito e toque a bola no jogo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora, um pouco de silêncio, tome distância de todo mundo conhecido, porque em muitos casos o silêncio não depende de sua alma estar a sós com ela mesma, mas de não haver por perto ninguém que conheça você.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A passagem da consciência individual, tão amada pela nossa humanidade, na direção da consciência grupal, é um movimento no qual sua alma está envolvida nesta parte do caminho. Procure agregar algo interessante.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Este é um momento de exposição, portanto, luza suas melhores roupas, se arrume, use maquiagem se for o caso, de todas as maneiras utilize quaisquer recursos que permitam mostrar a melhor imagem possível. Aí sim!

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A questão não se limita a solucionar quaisquer perrengues que tenham atazanado sua alma, a questão se amplia ainda mais, para sua alma escolher o caminho que pretende seguir nos próximos anos. É muito o que está envolvido.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É desnecessário se arriscar demais para colher alguns frutos de duvidosa reputação quando, na verdade, o único objetivo de tal comportamento é desfrutar, por alguns instantes, da excitação da aventura.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A construção de relacionamentos pressupõe que as pessoas envolvidas ouçam e falem, peguem e ofereçam, que haja uma troca recíproca entre elas para que o relacionamento mereça seu nome. Sua alma está preparada?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evite se precipitar tentando agarrar uma e outra oportunidade, porque quanto mais tempo você tomar para amadurecer suas escolhas, melhores serão os resultados e, você verá, nenhuma oportunidade terá se perdido.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Reserve um tempo para sua alegria e leveza, porque essas condições garantem que a alma preserve o fio de meada que alinhava todos os acontecimentos, atualizando constantemente o propósito de seu nascimento.