Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (7/7)

Conviver em harmonia.

Data estelar: Lua começa a crescer em Leão.

Os humanos que somos representamos o ponto do Universo ondem convergem simultaneamente o mais abstrato e amplo de condição estelar com o mais concreto e restrito dela, e nossa consciência, coitadinha, tem a missão de fazer uma costura inteligente entre tão paradoxais situações.

Portanto, não busques te livrar das contradições nem muito menos tomes para ti o direito de denunciar e criticar duramente as contradições alheias, porque é inevitável que todos, sem exceção, tenhamos de lidar com elas, tanto quanto fazermos os malabarismos que inventarmos para nos equilibrarmos no meio de condições que, aparentemente, se resolveriam com umas excluindo as outras.

Nada é fácil para nós, porque não se trata de excluir nada nem ninguém, mas de encontrar a maneira de tudo e todos convivermos em harmonia.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Viver bem, mesmo que seja por uns instantes, é fundamental. Cada dia tem seu próprio inferno, mas também há momentos em que a alegria e a leveza se encontram disponíveis, se você tiver ânimo suficiente para as perceber.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite carregar questões antigas para dentro de tudo que de novo anda acontecendo nesta parte do caminho. Procure se desapegar dos ressentimentos que ficam remoendo dentro da alma, porque são inúteis e contraproducentes.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A mente não tem compromisso com a realidade concreta e se dedica, por isso, a fazer especulações abstratas sobre o que poderia ou não ser no futuro. É bom se dedicar a esse exercício, mas com certas limitações, isso sim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Busque a necessária segurança que faça sua alma se sentir à vontade, segura e blindada contra as adversidades, porém, faça isso de um jeito que, depois, não signifique ter ficado dentro de uma prisão existencial.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Hoje é um daqueles dias em que a sua margem de livre escolha se amplia tanto, que sua alma corre o risco de não fazer nada e ficar apenas contemplando a vida passar. Isso seria bom, mas não ajudaria em nada aos seus projetos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome distância das pessoas chatas, evite aguentar qualquer coisa que o valha, ao primeiro sinal de estresse se dirija a outro lugar, se isole, ou simplesmente saia à rua em busca de fazer outras conexões. Se cuide.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Busque apoio, faça as articulações sociais pertinentes para atrair as pessoas que brindem com apoio financeiro e moral e, assim, você sentir mais motivação para seguir em frente. Evite o isolamento, não vai ajudar em nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Apesar de ser domingo, no céu há sinais de que este seja um dia produtivo para você. Portanto, se você se sentir com vontade de trabalhar ou de articular seus planos futuros, não hesite, se dedique a isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Saia de casa, se movimente, evite ficar na quietude de qualquer situação, por melhor que essa seja, porque na mesma medida em que você se movimentar você também verá seu ânimo melhorar e a vida sorrir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Foi difícil chegar até aqui e agora, mas é melhor se munir de muito boa vontade, porque o caminho ainda é longo e tortuoso, e muitas coisas mais precisarão ser administradas até você obter a paz que tanto deseja.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure estreitar laços com as pessoas que lhe sejam convenientes e simpáticas, mas sem esperar resultados concretos por isso, apenas o fazendo para estimular a empatia que, futuramente, servirá para algo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Coloque em ordem todos os assuntos da semana útil que logo vai começar, para ter mais tempo livre e se dedicar às questões novas que precisam encontrar lugar em sua vida para serem devidamente administradas.