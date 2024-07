Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (8/7)

Nem razão nem paixão.

Data estelar: Vênus e Urano em sextil, o mesmo entre Mercúrio e Júpiter.

A ideologia racionalista manda nossa humanidade se ater aos fatos comprováveis pelos órgãos físicos dos sentidos para determinar o que seja ou não verdade, evitando preconceitos e paixões que ofusquem o entendimento e façam nossa humanidade tomar decisões que não são baseadas em fatos, mas, diz a ideologia racionalista, em especulações.

Ora, se a passionalidade de nossa humanidade não é um fato convincente de que sejamos menos racionais do que pretendemos, e de que nossa passionalidade indique haver outra dimensão de experiência que não pode ser explicada com a razão, então a ideologia racionalista representa também outro tipo de paixão, agora com cara de razão.

Uma coisa é certa, nem a razão nem a paixão, per se, iluminam o humano, porque a iluminação não ocorre por inércia, mas por decisão.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aproveite as boas sensações que tomam conta da alma, porque mesmo que o cenário não tenha mudado de forma substancial, e ainda carregue os perrengues do passado, a mudança de estado de ânimo fará enorme diferença.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure fazer as manobras pertinentes para ter total domínio sobre seus recursos. Agora é quando sua alma precisa se sentir o mais segura possível a respeito das finanças, elaborando tudo que seja necessário nesse sentido.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que de forma inadvertida, suas palavras andam convencendo algumas pessoas cruciais para a jornada que a alma quer iniciar. Isso será de grande ajuda num futuro nada distante, quando a prática seja iniciada.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há atitudes que simplesmente precisam ser tomadas, a despeito de parecerem irracionais demais, já que não lhe brindariam com nenhum benefício e, ao contrário, representariam um sacrifício difícil de explicar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seja você a pessoa que lidera e congrega as forças, porque tudo que é mais necessário neste momento é a união das forças, já que sem ela não haveria nada em pé, tudo continuaria sendo engolido pela loucura do mundo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que esteja difícil compreender racionalmente qual seria o melhor caminho a seguir, continue andando, porque sobre a marcha sua alma irá se esclarecendo sobre tudo. Deposite um voto de confiança na vida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Importante mesmo é que as pessoas unam forças, porque se continuarem pretendendo ter a razão e isso as conduzir à discórdia, então todo o esforço empenhado neste momento irá por água abaixo. Melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Agora é quando se torna possível superar as encrencas que não saíam do lugar, apesar de todos os esforços, porque outros assuntos mais importantes e interessantes se avistam no horizonte, e merecem toda sua atenção.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure que os entendimentos não sejam meramente teóricos, mas que sirvam para se tomarem atitudes práticas que realmente mudem alguma coisa. Se for para ficar na teoria, então melhor abaixar as expectativas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A temperança é a melhor atitude para o momento, porque dado haver ingredientes discordantes e paradoxais em jogo, só um posicionamento imparcial de sua parte contribuirá para você encontrar a saída.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Contribua para a harmonia, mas cuide para que sua alma não seja explorada, porque uma coisa é ajudar e brindar com apoio, outra diferente é você estar sempre de prontidão para ajudar e isso não ser valorizado por ninguém.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando está tudo certo, mesmo que não seja de acordo com seus planos e pretensões, melhor deixar a água correr solta e aguardar a próxima onda de dificuldades para você intervir e que sua vontade prevaleça.