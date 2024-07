6 devocionais para começar bem o dia

Para cultivar um relacionamento saudável com Deus, o compromisso diário é fundamental. E as leituras devocionais são uma maneira de nutrir a vida espiritual e iniciar o dia com mais propósito. Estas obras oferecem estudos da Bíblia direcionados, projetados para proporcionar conhecimento e reflexão.

Dedique um tempo diário para oração e meditação em um local tranquilo. Estabeleça uma rotina consistente e siga um plano de leitura bíblica estruturado para ajudar na compreensão dos ensinamentos. A prática tem se popularizado no país nos últimos anos e, com isso, existem opções para todos os públicos.

A seguir, escolha entre esses 6 devocionais o que mais corresponde aos seus objetivos e permita-se refletir diariamente sobre a sua jornada!

1. Despertar com Deus

“Despertar em Deus” propõe buscar respostas para os questionamentos da vida em Deus (Imagem: Reprodução digital | Mundo Cristão)

Quais são as prioridades ao acordar? Essa pergunta ressoa a cada amanhecer, enquanto se busca um propósito, direção e inspiração para enfrentar os desafios que estão por vir. E se fosse possível encontrar as respostas não apenas para o cotidiano, mas também referentes à essência da existência? É exatamente isso que a autora Jackie Hill Perry propõe.

2. Glorify

“Glorify” oferece momentos de serenidade e apoio espiritual (Imagem: Reprodução digital | Mundo Cristão)

Originado do aplicativo homônimo com cinco milhões de usuários no Brasil, Glorify transita para o formato impresso mantendo a proposta de oferecer momentos de serenidade e apoio espiritual. Com reflexões diárias, o livro promove conexão com o Criador, ajuda a combater a ansiedade e melhorar o sono, além de encontrar seu propósito, e traz paz e serenidade. É ideal para quem busca crescimento espiritual constante e anseia por uma ligação mais profunda com a fé.

3. Priorize Deus

“Priorize Deus” é um guia para fortalecer a jornada espiritual ao longo do ano (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

Um guia para fortalecer a jornada espiritual ao longo de um ano. Na obra, Michel Simplicio oferece 366 devocionais, sugestões de orações, espaço para reflexões e atividades interativas. O autor não apenas guia os leitores na busca pela vontade de Deus, mas também os incentiva a transformar suas vidas por meio da fé para tornar cada dia mais significativo – longe do estresse diário, da ansiedade e da depressão.

4. O Livro dos Mistérios

“O Livro dos Mistérios” combina ensinamentos bíblicos com uma narrativa fictícia (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

O escritor Jonathan Cahn combina ensinamentos bíblicos com uma narrativa fictícia, guiando o leitor por meio de aventuras épicas que revelam verdades profundas sobre a vida e a espiritualidade. Este devocional oferece ideias sobre propósito, fé e os mistérios do universo, ao proporcionar uma odisseia repleta de reflexões profundas sobre a existência humana.

5. Desafia-te: Tenha uma real conexão com Deus

“Desafia-te: Tenha uma real conexão com Deus” tem uma coleção de textos para momentos difíceis (Imagem: Reprodução digital | Stephany Miranda Feldberg)

Crises de identidade, problemas no casamento, rotina exaustiva no trabalho e maternidade. Alguns períodos da vida estão acompanhados de um sentimento de desesperança. O livro surge como refúgio e orientação nestes momentos. Movida pela própria trajetória, a autora Stephany M. Feldberg teve um encontro com Deus e se viu compelida a compartilhar essa experiência para inspirar outras mulheres. Ao longo das páginas, as leitoras encontram uma coletânea de 30 preces para ler durante o mês.

6. Caminhando com Deus Pai

“Caminhando com Deus Pai” é um convite para se aprofundar nos ensinamentos do Senhor (Imagem: Reprodução digital | Editora Gratus)

Mais do que um devocional para completar a leitura da Palavra em 365 dias, “Caminhando com Deus Pai”, do teólogo, mestre em Ciência da Religião, doutor e pós-doutor em História Social, Magno Paganelli, é um convite ao aprofundamento dos ensinamentos do Senhor. A partir dos versículos, reflexões e orações presentes no livro, o leitor é convidado ao estudo bíblico em materiais complementares.

Por Genielli Rodrigues