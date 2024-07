Key Alves afirma ter rejeitado encontro com Bruno Mars

No último sábado (6), a jogadora de vôlei e ex-BBB, Key Alves afirmou ter rejeitado um encontro com Bruno Mars durante a passagem dele pelo Brasil em 2023. A declaração foi dada no programa Sabadou com Virginia, no SBT.

“Foi uma história muito doida. Eu estava no interior, e teve show dele aqui em São Paulo, e uma amiga minha, muito famosa aqui no Brasil, me liga: ‘Key, onde você está?’. Falei: ‘tô em Bauru’, e ela: ‘o empresário do Bruno Mars me ligou e perguntou quem é essa, mostrando seu Instagram”, contou.

“Não fui. Como eu iria assim, do nada? Só de (voo) particular, e não iria gastar num particular nunca. Quem disse que (Bruno Mars) mandou jatinho? Eu também não ia ter essa cara de pau”, revelou.

Vale lembrar que Bruno Mars se apresentou no Festival The Town em São Paulo, em setembro de 2023.

Márcia Fu faz crítica ao desempenho de Key Alves

Na última segunda-feira (1), a ex-jogadora de vôlei e ex-participante do reality A Fazenda, Márcia Fu esteve no De Frente com a Blogueirinha e comentou sobre o desempenho de Key Alves.

Blogueirinha perguntou se na opinião de Márcia, Key era uma atleta de alto rendimento.

Não muito. Não é que ela joga diferente… Na verdade, posso ser sincera? Não conheço muito a Key Alves jogando. Ela joga, nós abrimos portas para ela. Mas jogadora mesmo era eu, Fernanda Venturini, [Ana] Moser, vê se você entende, que pegou no pesado. Imagina Cuba hoje e antigamente, aquelas cubanas que saltavam 1,5 metro e metiam o cacete”, respondeu.

“Eu joguei [por] 20 anos. Eu parei mesmo por causa de cirurgia no meu joelho e no meu ombro. Eu tenho três pinos no ombro e o meu joelho mal consigo andar. A cartilagem desgastou toda, de tanto desgaste com salto. Com atleta de alto rendimento, assim como eu fui, sim [é normal de acontecer]”, recordou Márcia Fu.

O assunto tomou conta das redes sociais e Key Alves usou os stories do Instagram para mandar uma indireta a ex-jogadora.

“Entendedores entenderão e Deus dá a resposta. Agora rumo aos Estados Unidos porque eu sou ruim demais no vôlei”, escreveu.

A ex-BBB e atleta Key Alves foi a mais nova anunciada da liga americana de vôlei. A notícia foi dada através de suas redes sociais e pelos canais oficiais do torneio.

Com um contrato de dois anos, Key irá para os Estados Unidos em novembro a fim de começar sua preparação para o campeonato, que tem início previsto para fevereiro de 2025 com uma duração de quatro meses.

Assista:

Agora a Key Alves falando que o Bruno Mars veio pro Brasil e pediu pra conhecer ela e ela por sua vez, rejeitou KKKKKKKKKKKKK eu simplesmente não posso crer no mundo voleibolistas br em colaboração com as subs pic.twitter.com/B0GHdiogqv — Viúva Daher. (@badviuv) July 7, 2024