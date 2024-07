Anitta revela ter sonho de casar e ter filhos

A cantora Anitta falou sobre os planos de formar uma família durante uma entrevista a um programa espanhol durante a turnê Funk Experience.

“Um sonho, acho que relaxar, ter um ano de uma vida muito tranquilo, somente com família, amigos, casar ou ter filhos, ou algo assim. Pode ser uma maneira de experimentar algo novo, porque tudo isso de sucesso e trabalho e tudo isso é um desafio que já estou acostumada”, afirmou ao ser questionada sobre um sonho que falta realizar.

“O Baile Funk Experience vai tomar conta do mundo. Estou emocionada demais por anunciar que farei minha primeira turnê mundial para espalhar a energia do funk brasileiro por 13 países para que vocês possam festejar comigo de uma forma única, intensa e de pertinho”, escreveu a brasileira na época do lançamento do álbum.

Nesta segunda-feira (8), a cantora encerrou a turnê em Ibiza, na Espanha.

Vale lembrar que Anitta vai se apresentar no Brasil no mês de novembro. O Festival Rock the Mountain acontecerá em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Anitta lançará remix inédito de ‘Aceita’

A popstar Anitta anunciou nesta quarta-feira (3) o lançamento do remix exclusivo da faixa Aceita, que chegará às plataformas digitais pela Universal Music, via Republic Records, à meia-noite desta sexta-feira (5). O single foi remixado pelo DJ e produtor britânico Jonas Blue que já assinou trabalhos com Ariana Grande, Sabrina Carpenter e RAYE.

“‘Aceita’ é uma música importante pra mim, com uma letra que celebra o meu senso de liberdade e que faz parte da minha nova fase de vida. O remix tá super dançante. É pra se jogar, hein?!“, avisa Anitta.

Em turnê com a The Baile Funk Experience desde maio, a cantora deve encerrar sua excursão mundial neste final de semana, com apresentações em Milão, no dia 7, e Ibiza no dia 8. Ao todo, a tour contará com um total de 21 datas, em sua maioria com ingressos esgotados.

Anitta fez uma publicação em seu Stories no Instagram falando sobre seu entusiasmo em participar do samba-enredo da Unidos da Tijuca, onde assina a canção ao lado de Estevão Ciavatta, Fred Camacho, Diego Nicolau, Miguel PG e Feyjão.

O samba-enredo estará disputando a chance de ser a música representativa da Unidos da Tijuca para o Carnaval do próximo ano.

Assista:

Nos bastidores da Baile Funk Experience, Anitta fala sobre sonhos que ainda quer realizar e revela que ter uma vida mais tranquila, casar e ter filhos são alguns deles. pic.twitter.com/luDmrpZaI6 — Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) July 7, 2024