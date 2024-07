Show de Zé Felipe teria sido cancelado por fracasso nas vendas

Conhecido por ter mais de 26 milhões de seguidores em suas redes sociais e por sempre mostrar vídeos de shows lotados, Zé Felipe virou noticia por amargar um suposto fracasso de público.

Circulou na web nas últimas semanas que o cantor tem cobrado de R$ 300 a R$ 370 mil por cada show e que, até 2020, para contratar o filho do sertanejo Leonardo, o contratante não desembolsaria menos de R$ 100 mil. Mas nem sempre caches altos significam grande procura do público.

O colunista Danyel Nascimento, do jornal “O Dia”, teve acesso ao processo que um ex-funcionário moveu contra o cantor e nele, ao que parece, o marido de Virgínia Fonseca já passou por bons bocados em sua carreira.

Nos documentos, o produtor Felipe Maciel, que hoje se encontra sobre cuidados especiais, acusou o famoso de assédio moral e que, devido aos estresses do trabalho e uma carga horária elevada que chegava a 16 horas trabalhadas por dia, ele sofreu um AVC Hemorrágico. Vale lembrar que o processo já foi finalizado com um acordo de R$ 100 mil, mais reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de direitos trabalhistas.

Mas as revelações não param por aí, o jornalista teve acesso a uma conversa onde o produtor fala com um suposto organizador que pede o cancelamento do show de Zé Felipe, o motivo? Baixa procura. Segundo eles, faltando poucos dias para a apresentação acontecer, não teriam sido vendidos nem 30 ingressos.

“Felipe, é o seguinte, as vendas não melhoraram, quero ver com você a respeito de remarcar essa data, do jeito que segue ficará ruim pra ambos”, iniciou o contratante.

O organizador contou ainda quais as estratégias que não tiveram sucesso, foram usadas para impulsionar a procura.

“Infelizmente não tá tendo saída, está rodando em rádio, rede social, coloquei 40 meninas pra estar ajudando na divulgação, mas realmente não está vendendo! Podemos chegar a um acordo?”, revelou ele após ser questionado por Felipe o porquê de cancelar na semana do show.

Na conversa, Felipe se mostra relutante com um possível cancelamento de show. “Nossa, cancelar assim na semana. Uma data tão boa”, ponderou o produtor, que teve como resposta. “Não cheguei a 30 ingressos vendidos”, finalizou.

A conversa teria acontecido em 2018, ano em que Zé Felipe, lançou o sucesso ‘Amor Todo Dia’.