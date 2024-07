Ariana Grande promete lançamento de ‘Eternal Sunshine’ Deluxe

Na última terça-feia (9), a cantora Ariana Grande esteve no podcast The Shut Up Up Evan e confirmou que irá lançar uma versão deluxe de seu sétimo álbum de estúdio Eternal Sunshine.

Ela já havia comentado sobre o assunto no podcast de Penn Badgley, Podcrushed. “Eu definitivamente pensei que este álbum era perfeito como era, e ainda me sinto assim. Com o tempo, fui inspirado a escrever mais músicas e inclinado a fazer esse luxo. Estou realmente tentado a colocar um botão criativo nessa narrativa e tenho muitas idéias”, afirmou.

Porém, o álbum não será lançado em um futuro próximo, já que a cantora está envolvida no filme Wicked. “Eu não quero apenas dar um tapa na música no que eu já acho que é uma versão perfeita do álbum. Quero deixá-lo viver neste estado atual por mais tempo, reserve um tempo para executar minha visão para este luxo e verifique se vale a pena a espera e tão especial quanto eu acho que pode ser”, explicou.

“Seria uma ideia realmente adorável poder chegar a fazer alguns shows entre os dois filmes Wicked. É por várias razões que não será uma turnê da maneira que eu costumava fazer“, afirmou no The Zach Sang Show.

“Seria uma pequena turnê de shows, eu acho. É algo que minha equipe e eu estamos trabalhando para criar opções“, finalizou.

Ariana Grande revela fascinação por serial killer Jeffrey Dahmer

uma declaração de Ariana Grande causou polêmica durante sua participação no podcast Podcrushed. A cantora e atriz revelou sua obsessão por serial killers.

“Eu era apaixonada por serial killers quando era mais jovem… Foi entre eu ser Cat [em Sam & Cat] e coisas pop. Então era como um grupo mais jovem, e eles estavam com seus pais, e alguém disse: ‘Se você pudesse jantar com alguém vivo ou morto, quem seria?’”, explicou.

Ela então questionou os pais se não haveria problema em responder com a verdade à pergunta que eles estavam fazendo:

“Eles disseram, ‘Claro, qual é a resposta?’ e eu pensei, ‘Quero dizer, Jeffrey Dahmer é muito fascinante’… Acho que adoraria tê-lo conhecido. Você sabe, talvez com terceiros ou alguém envolvido. Mas tenho dúvidas”, revelou

Vale lembrar que Jeffrey Dahmer abusou, desmembrou e matou 17 homens entre 1978 e 1991.

A declaração de Ariana foi criticada por familiares das vítimas de Dahmer. Shirley Hughes, mãe de Tony Hughes, uma vítima surda e não-verbal que Dahmer matou em 1991, declarou que espera que ela entenda o quão dolorosos seus comentários são.

“Para mim, parece que ela está doente da cabeça. Não é chique nem engraçado dizer que você gostaria de jantar com ele. Também não é algo que você deva dizer a jovens, o que ela diz que fez”, disse ao site TMZ.