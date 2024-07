Katy Perry libera teaser do single ‘Woman’s World’

A cantora Katy Perry liberou nas redes sociais o teaser de seu novo single Woman’s World, na última terça-feira (9).

As imagens mostram Katy usando um biquíni com as cores da bandeira dos Estados Unidos, exibindo materiais de construção no que parece ser um canteiro de obras de um prédio.

A faixa promete exaltar o empoderamento feminino e será lançada na próxima quinta-feira (11) em todas as plataformas digitais.

Pelo Instagram, Katy Perry divulgou o horário de lançamento do videoclipe em várias cidades pelo mundo, incluindo o Rio de Janeiro.

Vale destacar que este será o primeiro single do próximo disco da cantora. O título e data de estreia ainda não foram confirmados.

Foi confirmado que Katy Perry trabalhou com alguns dos produtores que ajudaram a criar os sucessos em Teenage Dream e Prism, no seu novo álbum.

Segundo a Rolling Stone, a cantora pop se reconectou com Max Martin, Dr. Luke, Stargate, entre outros para o KP6, seu próximo álbum em mais de quatro anos.

“Katy sabia exatamente o álbum que queria fazer e reuniu esse time para fazer acontecer”, afirmou uma fonte da Capitol Records.

Show de Katy Perry fecha desfile de Dolce & Gabbana na Itália

Na última quinta-feira (4), a cantora Katy Perry encerrou o desfile de Dolce & Gabbana na Itália. A apresentação aconteceu no resort Forte Village.

No repertório, seus grandes sucessos como I Kissed a Girl, Firework, Dark Horse, Walking On Air, entre outros.

Entre os convidados estavam a modelo Alessandra Ambrosio, o cantor Maluma, o ator Michele Morrone, do filme 365 dias, e o astro do k-pop San, do grupo Ateez.

O figurino prateado usado por Katy foi assinado por Dolce & Gabbana.

Vale lembrar que a cantora se prepara para lançar seu novo single Woman’s World no próximo dia 11 de julho.

Assista: