Sabrina Carpenter revela faixas do álbum ‘Short n’ Sweet’

Na última terça-feira (9), a cantora Sabrina Carpenter revelou as faixas de seu novo álbum Short n’ Sweet. Serão 12 músicas, incluindo Espresso e Please Please Please.

Com lançamento confirmado para o dia 23 de agosto, o disco já está disponível para pré-venda e pre-save nas plataformas digitais.

A tracklist é composta por: Taste, Please Please Please. Good Graces, Sharpest Tool, Coincidence, Bed Chem, Espresso, Dumb & Poetic, Slim Pickins, Juno, Lie To Girls e Don’t Smile.

Vale lembrar que recentemente Sabrina comemorou o primeiro lugar na parada Hot 100 da Billboard.

“MEU PRIMEIRO #1 no Billboard HOT 100!!!!!!! E Espresso em #4.. Estou imensamente grata por isso certamente vou lembrar-me sempre deste dia para o resto da minha vida!”, afirmou no Instagram.

“Amo profundamente esta música”, disse sobre Please Please Please, seu segundo single de Short n’ Sweet.

“Obrigado a todos os que ouviram e tornaram tão divertido ter estas músicas no mundo. Mais virão em breve”, finalizou.

Atualmente, as faixas Espresso e Please Please Please também ocupam o topo da playlist do Spotify Top Global atrás apenas de Birds of a Feather de Billie Eiish.

Vale destacar que Short n’ Sweet terá uma edição especial em vinil azul pela Universal Music, via Island Records. O produto já está disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 269,90.

O teaser, inspirado nos anos 1980, mostra Sabrina dançando enquanto os nomes das faixas aparecem n vídeo. Ao exibir o vinil azul, o locutor anuncia a pré-venda.

Sabrina Carpenter comemora turnê com ingressos esgotados

Na última quinta-feira (4), a cantora Sabrina Carpenter comemorou a vendas de todos os ingressos de sua turnê que começa em setembro.

“E de repente vocês esgotaram toda a turnê Short N’ Sweet. Muito obrigado a todos!!! Mal posso esperar para te ver na estrada”, escreveu em seu Instagram.

Vale lembrar que a série de apresentações com 33 datas pela América do Norte começa no dia 23 de setembro, um mês após lançar o álbum que leva o mesmo nome da turnê.

Vale destacar que recentemente a cantora alcançou o topo da parada Hot 100 da Billboard com o single Please Please Please.

“Estou imensamente grata, então, com certeza, sempre me lembrarei desse dia, pelo resto da minha vida!”, afirmou.

