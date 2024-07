MC PH, MC IG e Wesley Safadão se unem para a inédita ‘2024M’

O cantor MC PH convidou MC IG e Wesley Safadão para uma parceria inédita que resultou no lançamento do single 2024M, que chegará às plataformas digitais nesta quarta-feira (10) às 21h. A faixa, um lançamento da GR6 que traz o astro do forró cantando funk pela primeira vez na carreira e marca um novo momento de ascensão na trajetória dos dois MC’s, chega também com videoclipe animado com a participação dos três artistas.

A track aposta num mix de funk e trap com influências do piseiro, unindo três dos ritmos mais populares dos paredões do Brasil. Produzida pelos DJ’s Murillo e LT no Beat – dupla que assina alguns dos principais hits da música urbana ao lado de nomes como Ryan SP, Hariel, Don Juan e Caverinha – e com arranjos de Matheus Kennedy, Guiggow e Leto, 2024M traz os três artistas cantando sobre uma mulher que abandonou o sonho do homem perfeito e agora prefere se envolver por diversão.

Crias da Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, MC PH e MC IG estão colhendo frutos de quase 10 anos de estrada no funk. A ascensão meteórica chega num momento de mais maturidade profissional, encarada por ambos como o reconhecimento pela trajetória que percorreram até aqui.

“É uma alegria comemorar essa fase incrível ao lado do IG e do Safadão, dois caras que admiro demais no universo da música e que, assim como eu, ralaram muito pra chegar até aqui. Espero que a tropa curta muito esse som!”, comenta PH, que também assina a letra da faixa.

Sobre sua incursão no universo do funk, Safadão comenta: “Assim como o forró, o funk também é um ritmo extremamente popular, catártico, que arrasta multidões. Então, apesar de ser um contexto conhecido pra mim, é sempre muito gostoso viver algo pela primeira vez, como é esse meu momento cantando funk. Se jogar em algo novo é o tipo de experiência que faz a gente se sentir mais vivo e completo enquanto artista, ainda mais do lado de dois feras como o Mc PH e o Mc IG! . E bora pra cima que vem mais um hit por aí!”

“É a ZN de São Paulo fazendo história! Queremos colocar todo mundo pra dançar de norte a sul do Brasil com esse feat pesadão”, conclui MC IG.

Wesley Safadão reuniu fãs e convidados especiais em Ibiza

No dia 16 de junho, o Fantástico mostrou os bastidores do show de Wesley Safadão em Ibiza, na Espanha.

“Nós temos público aqui de todos os estados do Brasil, da América, e da Europa também reunido. Esse é o mínimo que a gente pode fazer: é dar o nosso melhor para que todas as pessoas se divirtam”, disse Safadão.

O cantor Léo Santana foi um dos convidados especiais.

“Eu me sinto muito especial porque em meio a tantos artistas que o nosso país tem, ele escolheu a dedos assim, quem de fato era para participar desse evento. A mensagem que eu sempre deixo em qualquer lugar que eu vou aquele som preto, periférico, que vem quebrando barreiras a cada apresentação“, afirmou.

Vale destacar uma surpresa feita pelo cantor. Três fãs foram selecionadas para assistir o show de um lugar privilegiado, uma varanda onde foram recebidas por Wesley.