Eddie Vedder fala sobre o cancelamento de shows do Pearl Jam

Na semana passada o Pearl Jam foi forçado a cancelar shows em Berlim e Londres devido a uma doença não especificada que afetou os membros da banda. O vocalista Eddie Vedder falou sobre o assunto como uma “experiência de quase morte” durante seu retorno aos palcos em Barcelona no fim de semana.

“Posso apenas dizer que a semana passada quase pareceu uma experiência de quase morte? Foi muito desconfortável e ficou assustador. Parecia bronquite no peito. Parecia que talvez você não conseguisse respirar, talvez não conseguisse passar a noite, e talvez tivesse que ir para o hospital.”, disse Eddie.

Embora o vocalista não tenha dito quem na banda foi afetado além de “alguns de nós”, ele deixou claro o profundo impacto que este susto de saúde teve sobre ele. “Você simplesmente percebe o quão preciosa esta vida é”, disse ele. “Temos muita sorte de viver em um planeta onde podemos sair por aí e tocar para pessoas incríveis como as pessoas nesta sala aqui esta noite. Então, foi uma experiência comovente. Não vou esquecer isso tão cedo. E não esqueceremos esta noite tão cedo.”

De acordo com a Billboard, na semana passada, o Pearl Jam anunciou o cancelamento do show em um comunicado, escrevendo nas redes sociais: “Apesar dos esforços de todos, a banda ainda não se recuperou totalmente. Os impactos desta decisão não passam despercebidos para nós. Sentimos profundamente que tantas pessoas gastam seu tempo, dinheiro e energia emocional para conseguir ingressos e depois vir ver a banda, e é doloroso ter que decepcioná-los. Também apreciamos as muitas pessoas cujo trabalho árduo é necessário para fazer esses shows acontecerem.”

Vale lembrar que o próximo show da banda será no Mad Cool Festival, em Madrid, Espanha, na quinta-feira (11). Depois de um show em Portugal no dia 13 de julho, eles terão um mês de folga antes de retomar a turnê mundial Dark Matter no dia 22 de agosto nos Estados Unidos.

