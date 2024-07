Nicolas Prattes viaja ao Japão para encontrar Sabrina Sato

Na última terça-feira (9), o ator Nicolas Prattes aproveitou a folga das gravações da próxima novela das nove, Mania de Você, e viajou ao Japão para encontrar Sabrina Sato, que está no país asiático a trabalho.

“Por você eu atravesso o planeta”, escreveu na legenda do Instagram.

Vale destacar que a apresentadora está no Japão gravando material para a nova temporada do Essa Eu Quero Ver, do Fantástico.

“Tô tão feliz. Te amo muito“, comentou Sabrina na postagem do namorado.

Nicolas e Sabrina compartilharam fotos em uma praia em Okinawa. Eles se beijaram enquanto tomavam um banho de mar.

No dia 27 de junho, Sabrina compartilhou com os seguidores que estava embarcando para o Japão.

“Embarcando para a terra do sol nascente. Indo ali do outro lado do mundo explorar o que o Japão tem de mais Fantástico! Essa Eu Quero Ver no Show da Vida“, declarou.

Vale lembrar que o casal foi flagrado durante o Carnaval deste ano. Na época, a assessoria da apresentadora confirmou que eles estavam juntos.

O elenco e equipe de Mania de Você, próxima novela das nove da TV Globo, concluíram, no último dia 29 de junho, as gravações na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Foram aproximadamente 20 diárias na região, gravando em oito locações, sendo quatro ilhas, onde se passam as principais tramas da obra criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araújo.

Além dos quatro protagonistas de Mania de Você – Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede e Nicolas Prattes – outros nomes do elenco também gravaram suas primeiras cenas no local, como Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Jaffar Bambirra, Ana Beatriz Nogueira, entre outros.

Dando vida ao Rudá em Mania de Você, Nicolas Prattes conta que o cenário naturalmente exuberante de Angra dos Reis e o convívio com os moradores foram fundamentais para a construção do personagem: “Gravar em Angra foi um grande laboratório porque tive a oportunidade de conviver com as pessoas locais. Conversava com todos os marinheiros e pescadores, queria pegar seus trejeitos e me aproximar ao máximo para poder fazer o Rudá com a dignidade que ele merece ser construído”, diz.

Nicolas Prattes assume namoro com Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes, que interpreta o personagem Mocinho de Fuzuê, de 26 anos, está namorando Sabrina Sato.

Após serem flagrados juntos durante o Carnaval, a assessoria da apresentadora confirmou que eles estão juntos: “Sim, estão se conhecendo”.

Nicolas havia terminado recentemente o relacionamento com Luiza Caldi, dentista e ex-bailarina do Faustão. Ele já namorou Lívian Aragão e Juliana Paiva.

Sabrina Sato se divorciou de Duda Nagle em março de 2023. Juntos, eles tiveram a filha Zoe, de 4 anos.

Confira: