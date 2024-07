Pabllo Vittar faz história no Spotify: primeira drag queen no Top 50 Global - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Pabllo Vittar acaba de entrar para a história da música mundial ao conquistar uma posição no Top 50 Global do Spotify, tornando-se a primeira drag queen a alcançar esse feito.

A música “Alibi”, interpretada por Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult, está dominando as paradas e atingiu a posição 47 no ranking global do Spotify. Além disso, a artista já acumula mais de 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma e possui uma base de 12 milhões de seguidores no Instagram.

Recentemente, Vittar lançou o álbum “Batidão Tropical Vol. 2”, levando os fãs a uma viagem sonora pelos ritmos que são referência e fazem parte da bagagem cultural da artista. O álbum celebra a diversidade e a riqueza da cultura brasileira.

Pabllo Vittar também participou do novo álbum de Priscilla

O convite foi feito quando o álbum já estava pronto, resultando na reformulação de uma faixa. A música escolhida para que as cantoras dividissem os vocais foi “10/10”.

Em suas próprias palavras, Pabllo Vittar compartilhou em seu Instagram: “Há 2 anos venho trabalhando no PRISCILLA — um álbum pop que interpretei, escrevi e produzi. Sinto-me satisfeita e orgulhosa desde o momento em que finalizamos essa obra, que me fez refletir muito. Hoje em dia, medimos o valor da arte pela aprovação do mundo sobre ela, quando na verdade o valor está no ato de criar, no sentimento de que sua arte te representa e no conhecimento de que você deu o seu melhor. Deveria ser o suficiente. Para mim, ainda é. Por isso, o PRISCILLA nasce do jeitinho que foi planejado, e permitir que minha arte seja livre assim já faz desse álbum um sucesso.”

Vale lembrar que o novo álbum de Priscilla foi lançado pela Sony Music no dia 9 de maio.