Ex-ator de ‘Alf, o ETeimoso’ morre aos 46 anos nos EUA

De acordo com informações do TMZ, Benji Gregory, o ex-ator da famosa série Alf, o ETeimoso, foi encontrado morto dentro de um carro na cidade de Peoria, no Arizona (EUA). O veículo foi encontrado em um estacionamento de um banco.

Além de Gregory, o seu cão de estimação, Hans, também foi morreu no local.

Ambos os corpos foram encontrados no dia 13 de junho, porém, o TMZ divulgou as informações somente nesta quarta-feira (10). Ainda de acordo com o portal de entretenimento, algumas testemunhas chegaram a afirmar que Benji Gregory poderia ter adormecido no carro no dia anterior, falecendo em decorrência de uma possível insolação. A família não informou a causa da morte do ator.

Segundo relatos de Rebecca Gregory, irmã de Benji, o ator enfrentava transtorno bipolar, depressão e sofria de um distúrbio de sono.

Benji Gregory havia deixado de atuar em 2003, quando se alistou na marinha norte-americana. Dois anos depois, ele recebeu uma dispensa médica honrosa da força armada.

Entre 1986 e 1990, Gregory personificou Brian Tenner em Alf, o ETeitmoso em 101 episódios.

Sobre a série Alf, o ETeimoso

ALF – também conhecida como Alf, O ETeimoso no Brasil – é uma série de televisão norte-americana que foi exibida pela NBC entre 22 de setembro de 1986 e 24 de março de 1990. Criada por Paul Fusco e Tom Patchett, a série combina comédia, ficção científica e ALF, cujo nome real é Gordon Shumway, é um alienígena do planeta Melmac (interpretado por Paul Fusco).

Ele segue um sinal de rádio amador para a Terra e acaba caindo na garagem da casa dos Tanner, uma típica família de classe média que vivia em Riverside, na Califórnia (EUA).

Os Tanner eram formados pelo assistente social Willie Tanner (interpretado por Max Wright), sua esposa Kate (interpretada por Anne Schedeen), sua filha adolescente Lynn (interpretada por Andrea Elson), o filho mais novo Brian (interpretado por Benji Gregory), e o gato Lucky.

Sem saberem ao certo o que fazer, os Tanner levam ALF para casa e o escondem da Alien Task Force (um grupamento do exército que procura extraterrestres) e de seus vizinhos intrometidos Trevor e Raquel Ochmonek (interpretados por John LaMotta e Liz Sheridan), até que ele possa reparar sua nave espacial.

ALF torna-se um membro permanente da família, mas o choque cultural, a solidão e a saudade de casa frequentemente causam problemas aos Tanner. Posteriormente, é revelado que o planeta Melmac foi destruído por uma catástrofe envolvendo bombas nucleares. Com isso, o simpático extra-terreste aprende muita coisa sobre a cultura do planeta Terra e faz novos amigos dentro e fora da família.

Episódios e Referências

A série original teve 102 episódios, cada um com o nome de uma música referente ao tema abordado. Embora muito da ficção científica em ALF tenha sido encarada de forma humorística, há referências a tópicos reais da exploração espacial.

No Brasil, a dublagem do saudoso ator Orlando Drummond (1919-2021) deu voz ao extraterrestre e a série se tornou um clássico da televisão e continua sendo lembrada com carinho pelos espectadores.