Ellen Pompeo estará em mais episódios de ‘Grey’s Anatomy’

A personagem Meredith Gray, vivida por Ellen Pompeo, estará em mais episódios da 21ª temporada de Grey’s Anatomy. Apesar de ter tido sua presença de tela reduzida, Pompeo nunca perdeu seu status de regular na série.

De acordo com o site Deadline, a atriz está programada para estar em pelo menos sete dos 18 episódios da 21ª temporada. Porém, esse número pode aumentar.

Após o episódio de saída na 19ª temporada, Ellen Pompeo voltou para o final daquela temporada. Na 20ª temporada, ela apareceu em metade dos 10 episódios, inclusive tendo uma presença marcante na estreia e no final da temporada.

“Ela é sempre uma grande parte do show; temos uma política de portas abertas com ela. Quando ela puder estar aqui, nós a receberemos de braços abertos”, disse Meg Marinis, showrunner de Grey’s Anatomy, ao Deadline.

“Ela está constantemente na minha cabeça, sua voz”, concluiu.

Vale lembrar que a atriz é produtora executiva e faz a narração que começa cada episódio, algo que continuará na próxima temporada.

Vale destacar que houve um problema com a disponibilidade da atriz. Ela se retirou da série para poder fazer outros projetos, começando com a série do Hulu Natalia, baseada na história de Natalia Grace, na qual ela estrela e é produtora executiva por meio de sua empresa Calamity Jane.

Na temporada passada, a atriz teve que fazer um esforço para estar nos dois programas, ambos produzidos pelo canal ABC Signature, mas isso não será mais um problema, já que Natalia está marcada para terminar antes do início da produção da 21ª temporada de Grey’s Anatomy.

“Temos que deixá-la ir e fazer outras coisas, mas ela ainda é nossa rainha. Ela ainda é nossa número 1”, disse a produtora executiva e diretora, Debbie Allen, sobre a atriz.

Quanto ao que está reservado para Meredith na próxima temporada, sua carreira está em uma encruzilhada depois que ela desafiou o chefe da Fundação Catherine Fox (Allen) ao se recusar a desistir de sua polêmica pesquisa sobre Alzheimer e entregar todas as suas anotações a Koracick. Em vez disso, Meredith publicou um resumo online.

Pelo lado positivo, o relacionamento de Meredith com Nick (Scott Speedman) ganhou um grande impulso no final, depois que ele veio de Boston para professar seu amor e ela revelou que havia feito uma oferta pela casa que ele havia escolhido para morarem juntos.

As temporadas anteriores da série estão disponíveis na plataforma de streaming Star+.