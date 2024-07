Yuri Lima se pronuncia pela primeira vez após Iza expor traição

O jogador de futebol e ex de Iza, Yuri Lima, se pronunciou durante a madrugada após a cantora expor uma traição e terminar o relacionamento.

“Ela não merecia passar por isso! E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza”, disse ele em conversa com o jornalista Leo Dias.

“Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências”, finalizou.

Vale lembrar que Iza está grávida de Nala, fruto do relacionamento com Yuri.

Na última quarta-feira (10), a cantora compartilhou nas redes sociais um vídeo contando que o atleta mantinha conversas com outra mulher.

“Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Para receber agora, surpresa deve não estar, porque eu acho que nessa situação ele se acha muito esperto, e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30.000.”, revelou.

“Sim, informações que chegaram até mim, graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias. E então, é isso, chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês, porque eu acho que o intuito dessa situação toda era isso, né? Aparecer, ficar famosa e mostrar o que aconteceu numa situação. E é isso, gente, é o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida. Mas eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo antes disso tudo, sei lá, para vocês estarem dando essa notícia.”, afirmou.

“Sabe quando eu compartilhar alguma coisa e eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa. Mas nessa situação, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída. Eu acho que na verdade esse caldo já entornou e eu só queria muito vir falar com vocês aqui pessoalmente para que vocês me vissem ouvir sem mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal”, continuou.

“Até porque eu sei que tem muita gente que me ama e deve estar querendo saber: “Como é que você tá agora? Se tá grávida?” Meu Deus, eu tô bem. Eu tô feliz com o presente que Deus me deu e pronta para lidar com essa situação no meu tempo”, finalizou a cantora.

Vale lembrar que Iza e Yuri assumiram o relacionamento em fevereiro de 2023.