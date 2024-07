Graciele Lacerda anuncia que está grávida de Zezé di Camargo

Nesta quinta-feira (11), Graciele Lacerda e Zezé di Camargo anunciaram que estão esperando o primeiro filho do casal.

“O nosso milagre”, escreveu Zezé na legenda do vídeo postado nas redes sociais.

“A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé. A minha fé em Deus me guiou, norteou. Mesmo sem compreender, eu caminhava.”, afirmou ela.

“Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores. Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo pra uma nova vida”, disse o cantor.

“Estou grávida, esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito animada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança”, finalizou.

Vale lembrar casal deve oficializar seu enlace no segundo semestre de 2024.

Zezé e Graciele já haviam deixado pistas que pretendiam se casar em 2021, quando ficaram noivos.

Vale ressaltar que Zezé é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos do casamento com Zilú Godoi. Graciele será mãe pela primeira vez.

Eles já vinham tentando engravidar desde o ano passado, através de uma Fertilização In Vitro (FIV).

Em 2023, o sertanejo explicou, em conversa com a colunista Mariana Morais, do Correio Brasiliense, detalhadamente como vinha sendo feito o procedimento e afirmou que o processo costumava ser bem dolorido. “A gente está na expectativa. Na verdade, eu sou vasectomizado, então ela não engravida por vias normais do casal (relação sexual). Então eles têm que tirar de mim, com uma punção, o esperma. Esse procedimento é feito com uma agulha que injeta (nos testículos), puxa sugando (os espermatozóides), e é bem dolorido, inclusive“, confessou o artista.

“E aí eles juntam (os espermas) com os óvulos da mulher, que também são retirados, e transformam em embriões para então colocar no útero da mulher. Então, desse jeito é mais difícil de o embrião sobreviver, mas a gente está na expectativa (do resultado positivo)”, completou Zezé Di Camargo.

Graciele Lacerda fala sobre suposta briga de Zezé e Luciano

Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, respondeu seus seguidores que a questionaram se Zezé di Camargo e Luciano continuarão cantando juntos ou se seguirão apenas em carreiras solo.

“Fora os shows, cada um tem a sua vida. E precisamos respeitar as particularidades de cada um”, esclareceu.

Vale lembrar que Zezé lançou recentemente o álbum Rústico, voltado para o sertanejo, enquanto Luciano tem se dedicado a sua carreira gospel.

No dia 12 de junho, a dupla fez um show especial de Dia dos Namorados, no Espaço Unimed, em São Paulo. A apresentação fez parte da turnê Novos Tempos.

Confira: