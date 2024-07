Valesca Popozuda lança dois novos EPs no estilo ‘proibidão’

Na última sexta-feira (5), a funkeira Valesca Popozuda lançou dois novos EPs: De Volta Para Gaiola: Amor e De Volta Para Gaiola: Amor De Verdade.

O lançamento Amor de Verdade marca o retorno de Valesca ao estilo ‘proibidão’, marcado por letras explícitas, já o De Volta Para Gaiola: Amor possui uma versão mais leve. Os EPs contam com três faixas cada.

“Eu quis fazer uma coisa que fosse a gosto de todos. Eu tenho um público que ama proibidões, mas tenho um público que curte uma coisa mais tranquila. Quis fazer desses dois tipos para ninguém deixar de consumir”, afirmou.

A introdução do projeto é feita com um poema da influenciadora Hana Khalil, criado exclusivamente para Valesca e que ela recita: “saber o que seu corpo faz e resolver que você manda nele é um símbolo do meu legado até aqui”.

“No começo da minha carreira, eu já debatia sobre o feminismo no início do meu trabalho e não sabia. Eu vim de um público totalmente masculino, mas eu queria muitas mulheres comigo, cantando por liberdade, por não se importar com o que as pessoas vão achar, por medo da sociedade se fechar, com medo da sociedade. Por que o homem pode tudo e quando as mulheres aparecem com uma blusa transparente é vagabunda? Por que eles podem mostrar seus desejos e a gente não? É sobre buscar nossos direitos e liberdade”, disse em entrevista a CNN Brasil.

Vale lembrar que os EPs já estão nas plataformas digitais.

Davi Kneip e Valesca Popozuda se unem no inédito single ‘Sócios 2.0’

Davi Kneip uniu grandes revelações do funk, Biel do Anil, Mc Alef, MCLovin e Caetano, com Valesca Popozuda, considerada uma das precursoras do funk no início dos anos 2000, no single Sócios 2.0. A música pode ser acessada nas plataformas de áudio a partir desta sexta-feira (18) e é acompanhada de uma animação, disponível no YouTube.

O set foi criado por Davi e a música foi composta por todos os intérpretes.

“A música tem tudo para se tornar um hit. Conseguimos juntar uma galera talentosa com um ícone do funk. Sempre admirei a Valesca e estou muito feliz com esse lançamento. A expectativa é a melhor possível”, aponta Davi Kneip. “Sócios 2.0 uma mistura muito inusitada onde montamos esse time no studio e caímos pra dentro do trampo. A espectativa do som é as melhores possíveis, com uma junção incrível de vários artistas renomados no mundo do funk, Sócios 2.0 tem tudo pra ser o hit pós carnaval. Apostando no pique de funk bh onde está em alta”, completa DJ Biel do Anil. Ouça: