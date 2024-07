Globo Repórter revela histórias do empreendedorismo brasileiro

Seja por necessidade ou como uma alternativa para quem busca gerar renda a partir de novas ideias, o empreendedorismo se tornou a realidade de muitos brasileiros. E, aliada a talento e coragem, a qualificação tem aumentado as oportunidades nesse mercado.

No Globo Repórter desta sexta-feira (12), os repórteres Bianka Carvalho e Jean Raupp vão em busca de histórias de empreendedores que se reinventaram e transformaram ideias em negócios de verdade, e apresentam dicas de especialistas e as novas tendências do mercado.

Um estudo feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, o Sebrae, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) revelou que 52% dos empreendedores no Brasil são negros. De acordo com a especialista Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina, o empreendedorismo para a população negra se dá desde o fim da escravidão.

“Isso existe há mais de 130 anos quando a população negra não foi inserida no mercado de forma imediata, após uma abolição inacabada. Hoje ainda temos o empreendedor por necessidade, mas também existe o empreendedorismo liderado por jovens negros por vocação e o empreendedorismo por engajamento racial, que são pessoas pretas que olham o tamanho do potencial de consumo de pessoas negras no Brasil e vão empreender em soluções para atender essa demanda de mercado”, afirma Adriana.

Na cidade de São Paulo, Bianka Carvalho conhece histórias como a do jovem Natan, de 21 anos, que para ter liberdade financeira se profissionalizou, inovou, transformou seu negócio e entrou no mercado da Moda; e a de um casal de afroempreendedores que, ao enxergarem uma demanda específica da comunidade negra, desenvolveram uma linha de produtos que é um sucesso e mudou o destino de toda a família.

“A gente vive numa sociedade que tem quase tudo. Não para as pessoas, mas tem a disposição para quem pode adquirir. Então, o que a gente pode criar de novo para essa sociedade que tem onde buscar as coisas? A gente precisa sondar, ver quais são as dores, o que essas pessoas precisam e o que elas podem comprar. É preciso gostar para empreender. A reportagem me ensinou isso. Porque o empreendimento vai te ocupar muito tempo. Você tem que entender daquilo, se aprofundar. Tem que saber se, de fato, existe espaço e necessidade”, afirma a repórter.

Há alguns anos, muitas empresas começaram a investir em ações de inclusão e diversidade, responsabilidade social e projetos de economia sustentável. O programa desta sexta-feira apresenta o trabalho realizado por uma empresa de tecnologia que criou uma plataforma por meio da inteligência artificial que evita o desperdício de alimentos e aumenta o lucro de empresas que trabalham com produtos frescos. A ideia surgiu a partir de uma inquietação pelo fato de 1,3 bilhão de toneladas de alimento no mundo não serem consumidas.

Em Santa Catarina, uma iniciativa que já acontece há mais de 10 anos reúne 165 pontos de apoio ao empreendedorismo em várias cidades do estado. Em Blumenau, o projeto da Praça do Empreendedor ajuda pessoas a saírem da informalidade com orientações sobre os processos e burocracias para formar novos microempreendedores individuais. Segundo o Sebrae, as mulheres comandam 36% dos pequenos negócios no estado.

O repórter Jean Raupp apresenta os sete pilares que sustentam mentes empreendedoras e conhece a história de mulheres que transformaram suas vidas com os negócios. Já no Rio de Janeiro, o programa conta a história de uma mulher que gera emprego e renda a partir do reaproveitamento de pedaços de jeans que são jogados no lixo.

“Muita gente pensa que o empreendedorismo é um talento, uma habilidade inata. E nós fomos buscar essa explicação na ciência. Como funciona o cérebro de um empreendedor? Descobrimos que, não necessariamente, isso precisa ser um talento inato. A pessoa pode desenvolver essas habilidades. E a ciência também mostra que isso pode acontecer a qualquer momento da vida. Vamos mostrar exemplos muito bacanas”, diz Raupp.

O Globo Repórter vai ao ar logo após a novela Renascer.