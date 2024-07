Post Malone lança ‘F-1 Trillion’ em vinil duplo branco

No dia 18 de junho, o rapper Post Malone compartilhou uma foto de um enorme outdoor revelando o título de seu sexto álbum: F-1 Trillion. Agora, segundo o site Vinews, o disco está programado para ser lançado em 16 de agosto pela Universal Music, via Republic Records. Sua intrigante divulgação em um enorme outdoor exibia o logotipo do álbum com um tema de carro de corrida, criando expectativa entre os fãs.

Essa revelação ocorre após semanas de especulação e ansiedade, especialmente porque a colaboração de Malone com Morgan Wallen, I Had Some Help, permaneceu no topo da Billboard Hot 100. Além disso, o músico recentemente mergulhou na cena country, apresentando-se no Ryman Auditorium e no Stagecoach, onde fez covers e compartilhou o palco com artistas como Brad Paisley, Dwight Yokam e Sara Evans.

Agora, F-1 Trillion ganhará uma edição especial em vinil duplo branco que já está em pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 349,90.

F-1 Trillion é o sexto álbum de Malone e marca a transição do artista para a música country e conta com participações confirmadas de Morgan Wallen, Blake Shelton, Luke Combs e Chris Stapleton. A produção foi feita por Louis Bell, Charlie Handsome e Hoskins.

O álbum foi precedido pelo lançamento de dois singles, I Had Some Help e Pour Me a Drink, que apresentam Wallen e Shelton, respectivamente. Serve como continuação do álbum anterior de Malone, Austin de 2023.

Post Malone e Morgan Wallen caminham para ter a ‘Música de Verão” em 2024

A canção I Had Some Help de Post Malone e Morgan Wallen que lidera o chart Billboard Hot 100 nesta semana e já é reconhecida como a “música de verão” dos EUA.

De acordo com a Billboard, a contagem de 20 posições da lista Songs of the Summer rastreia as faixas mais populares com base no desempenho cumulativo no gráfico semanal da Hot 100, baseado em streaming, airplay (radio) e desempenho comercial.

A publicação aponta que I Had Some Help também está no topo da Hot Country Songs e que apenas um hit ganhou o status de número 1 no final da temporada da Songs of the Summer: Last Night, de Morgan Wallen em 2023.

Artistas bateram a sexta semana no topo da Billboard

O sucesso I Had Some Help de Post Malone com Morgan Wallen se mantém no topo da Billboard Hot 100 pela sexta semana. Com isso, o rapper emplaca a faixa com maior duração no chart em 2024.

I Had Some Help também é o segundo êxito de Wallen e passou as primeiras cinco semanas na Hot 100 na primeira posição, após sua estreia em maio.

Além disso, o rapper também está prestes a embarcar na Turnê F-1 Trillion, uma série de 21 shows que percorrerá estádios, festivais e anfiteatros nos Estados Unidos. Produzida pela Live Nation, a turnê terá início em 8 de setembro no Utah First Credit Union Amphitheatre, em Salt Lake City, e passará por locais como Fenway Park, Hersheypark Stadium, Credit One Stadium e muito mais.

Os ingressos estiveram disponíveis a partir de uma pré-venda exclusiva para clientes Citi a partir do dia 26 de junho no site da Live Nation.

A turnê também oferecerá diversos pacotes VIP e experiências exclusivas para os fãs elevarem sua experiência de show. Esses pacotes variam e incluem ingressos premium, acesso à Sala VIP pré-show, brindes exclusivos e muito mais.