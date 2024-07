MC Daniel lança nova coleção de óculos ‘New Tech’ inspirada no funk

A marca Chilli Beans, maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, lança em julho a coleção New Tech, em colaboração com um dos maiores nomes do funk nacional, MC Daniel.

Fãs do cantor e admiradores do estilo musical poderão adquirir peças inéditas que vão desde óculos de sol e grau até relógios com designs exclusivos, inspirados no estilo único e audacioso do Falcão do Funk, como é popularmente conhecido.

“Criar essa coleção com a Chilli Beans para mim foi algo histórico e extraordinário. Eu sempre fui um cara que quis ser reconhecido, ter o respeito e credibilidade de grandes marcas, principalmente de grandes homens que fazem grandes negócios, como o Caito. Minha expectativa é a melhor possível, não tenho dúvida que será um dos maiores lançamentos da história da marca e um recorde de vendas. Anota o que eu estou falando!”, conta MC Daniel.

Com modelos que apresentam elementos e referências ao funk, a coleção New Tech traz peças inspiradas na história do artista paulista que se destaca por seus grandes hits, como Dentro da Hilux que, no final de 2023, ganhou o título de música mais ouvida do país e já soma mais de 173 milhões de plays no Spotify e mais de 217 milhões de visualizações no YouTube.

Como grande diferencial da coleção, os itens se distinguem por sua alta durabilidade, leveza e versatilidade, além de apresentarem um design e estilo moderno e elegante feitos em metal.

“Nós estamos muito felizes e animados com essa parceria com o Daniel. Em todo o processo de criação da coleção buscamos transmitir com fidelidade o estilo dele, desde o uso de elementos que remetem à cultura do Funk e toda a grandeza que esse universo traz, e o resultado ficou sensacional. Ele é um menino incrível que temos certeza que vai brilhar ainda mais e ficamos contentes em participar dessa trajetória”, diz Caito Maia, fundador da Chilli Beans.

A coleção New Tech apresenta 20 modelos, incluindo óculos de grau, óculos de sol e relógios. A faixa de preço começa em R$ 299,98 e vai até R$ 599,98.

MC Daniel exibe casa avaliada em R$ 8 milhões: “Eu venci”

Em 15 de maio deste ano, MC Daniel exibiu sua casa luxuosa em São Paulo e revelou o valor do imóvel ao gshow.

“O mais luxuoso [que comprei] foi essa casa, foi cara, mas é a maior conquista da minha vida. Foi R$ 8 milhões“, afirmou.

“Nos últimos dois anos, foi uma reviravolta bem grande. Não tinha R$ 20 na carteira para comprar um quilo de frango no mercado e hoje dou uma cadeira de rodas de R$ 14 mil. Pego uma criança no farol e faço compras no mercado de R$ 4.000 que não vai me fazer falta. Isso para mim é: eu venci”, revelou.

“Quero chegar aonde ninguém pensa em chegar. A prioridade é superar todos os meus números, abrir portas para o funk, quebrar o preconceito com tatuagem e música. Furar a bolha. Falar de Deus, fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas, ter amor-próprio, vencerem a depressão, dar a voz a minoria”, finalizou.