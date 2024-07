Datena, Neto e Band são processados por telespectador

A colunista Danyel Nascimento revelou que telespectador da Band, está processando a emissora e os apresentadores Datena e Neto por propaganda enganosa! A questão estaria relacionada a danos causados por publicidade veiculada nos programas “Os Donos da Bola” e “Datena”. Somando os pedidos do autor, o valor da causa soma R$ 101.727,00.

Em 2022, o homem assistiu aos programas e contratou os serviços da empresa Bom Acordo, que prometia revisar financiamentos de veículos, baixar parcelas e devolver valores pagos em excesso. Segundo a defesa, a confiança na credibilidade dos apresentadores teria influenciado sua decisão.

No entanto, após pagar R$ 2.484,00 pelos serviços, incluindo honorários e perícia contábil, a empresa teria abandonado o caso. O autor, que seguiu a orientação de não pagar mais as parcelas do financiamento, viu a dívida aumentar devido aos juros de mora e a recusa do banco em refinanciar os valores devidos.

Vale destacar que o homem, que financiou um Chevrolet Zafira, relata que a empresa teria apresentado uma planilha falaciosa, prometendo uma economia de R$ 12.191,52, sem considerar juros e encargos. Após a Bom Acordo deixar de respondê-lo, ele teria sofrido diversos danos, incluindo nome negativado e possibilidade de apreensão do veículo. Assim, alega que foi induzido ao erro pela propaganda da Band e dos seus apresentadores.

No processo, o telespectador pediu indenização por danos morais e materiais, além da nulidade do contrato com a Bom Acordo e a suspensão de restrições ao seu nome, somando R$ 101.727,00. No entanto, o processo foi extinto. Após o juiz contestar e indeferir os primeiros pedidos, o homem teria deixado passar o prazo para se manifestar acerca das contestações e o processo foi arquivado.