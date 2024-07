Netflix divulga trailer do filme ‘Wonderland’ - (crédito: TMJBrazil)

Na última quarta-feira (10), a Netflix divulgou o trailer do filme coreano Wonderland, protagonizado por Suzy e Park Bo-Gum.

Estão no elenco nomes como Tang Wei, Jung Yu-mi e Choi Woo-shik.

A trama mostra um mundo onde a tecnologia avançada por meio da inteligência artificial torna possível reunir-se com entes queridos que faleceram ou estão em coma.

“Em um futuro não muito distante, um serviço chamado “Wonderland” usa Inteligência Artificial para replicar pessoas que morreram”, diz a sinopse. Baili (Tang Wei) decide se inscrever nesse serviço para esconder sua morte iminente da sua filha pequena. Jung-in (Suzy) passa os dias conversando com uma versão IA do namorado depois que ele entra em coma por causa de um acidente. A ideia do serviço é que essas pessoas podem viver livres de tristeza e sofrimento.

O namorado de Jung-in acorda milagrosamente do coma, mas voltar a conviver com ele não será uma tarefa simples. Enquanto isso, a versão IA de Baili é uma arqueóloga que conversa com a filha por chamadas de vídeo, mas o serviço tem um erro inesperado quando ele é repentinamente cancelado.

Vale lembrar que Wonderland ficará disponível no catálogo da plataforma em 26 de julho.

Assista: