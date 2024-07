Filme ‘Emilia Perez’ com Selena Gomez ganha novo trailer

Na última quinta-feira (11), Selena Gomez compartilhou um novo trailer do filme Emilia Perez em seu Instagram. As imagens exibem mais detalhes sobre a história da protagonista.

O longa se passa no México e conta a história da advogada extraordinária Rita, que está desperdiçando seu talento profissional fazendo parte de uma empresa de baixa qualidade: ao invés de servir a justiça, eles apenas encobrem os crimes cometidos. Um dia, uma proposta indispensável surge pra ela: ajudar o temido chefe do cartel, Juan Del Monte, a se aposentar do seu negócio e desaparecer para sempre.

Completam o elenco, Karla Sofia Gascón, Zoë Saldaña, Edgar Ramírez, Adriana Paz e Mark Ivanir.

Vale destacar que Jacques Audiard é o diretor e assina o roteiro em parceria com Thomas Bidegain.

Vale lembrar que o longa estreia nos cinemas franceses no dia 21 de agosto. Para os Estados Unidos e Reino Unido, o filme chega em 13 de novembro via Netflix. No Brasil, a data de estreia ainda não foi divulgada.

Selena Gomez ganha prêmio de Melhor Atriz em Cannes

A atriz e cantora Selena Gomez foi premiada como melhor atriz no Festival de Cannes por seu trabalho no filme Emilia Perez.

Selena se tornou a primeira cantora em 15 anos a ganhar o prêmio de melhor atriz em Cannes.

Em 2009, Charlotte Gainsbourg foi premiada pelo filme Anticristo.

Vale lembrar outras artistas musicais que foram reconhecidas como atrizes no festival: Bjork (com Dançando no Escuro, em 2000) e Cher (com Marcas do Destino, de 1985).

Vale destacar que junto com Selena, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana e Adriana Paz venceram juntas o prêmio de melhor atriz.

De acordo com site Deadline, o longa-metragem pode receber uma indicação ao SAG Awards de melhor elenco, mas aponta que a Netflix pode ter dificuldades em definir a candidata para melhor atriz no Oscar.

Ainda segundo o Deadline, é provável que o streaming escolha Zoe Saldana ou Karla Sofia Gascon pois Selena não é a protagonista do filme.

