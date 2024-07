Lorde compartilha fotos em estúdio

Na última quinta-feira (11), a cantora Lorde compartilhou fotos em um estúdio de gravação, iniciando os trabalhos para o próximo álbum.

Para encerrar a sequência de fotos, ela postou um vídeo de um segundo com uma nova música. Ela aparece dançando, a faixa contém elementos dance e techno.

“Estaremos novamente em contato”, escreveu ela.

Vale lembrar que Lorde recentemente começou a dar dicas que seu quarto álbum está a caminho. Numa atualização em seu Instagram no mês passado, ela escreveu: “Se as ferramentas não existem você é espiritualmente obrigado a criá-las”, juntamente com variações da palavra ‘L4’.

Vale destacar que a cantora alcançou a fama com seu single inovador Royals em 2013, antes de lançar seu álbum de estreia Pure Heroine no final daquele ano. A partir daí, ela veio o aguardado segundo álbum Melodrama em 2017, antes de lançar Solar Power há três anos.

“Não estamos próximos, pessoal .. estou ficando tão entusiasmada e preciso que vocês saibam .. comece sua excitação em fogo baixo e leve-a ao fogo brando .. estamos construindo resistência para este capítulo”, disse a cantora em dezembro de 2023.

A cantora vem compartilhando com seus fãs, dicas de que um novo material estava em seus planos.

“Esses tempos são lindos e me assustam e há muito para contar a vocês. Não, isso não é o começo de nada por aí, só quero que você saiba que há uma luz acesa dentro de mim… mostrarei isso para você em breve“, afirmou em agosto de 2023.

Lorde revela duas canções inéditas durante show no Reino Unido.

A cantora neozelandesa Lorde se apresentou no Reino Unido para realizar uma apresentação de sua nova tour Night Vision e aproveitou o ensejo para revelar duas canções inéditas.

O nome das faixas foram reveladas por fãs que tiveram acesso ao setlist da produção de Lorde. São elas: Invisible Ink e Silver Moon.

Nos últimos meses, Lorde chegou a compartilhar registros de um estúdio onde estava trabalhando e celebrou os seis anos de lançamento do álbum Melodrama, seu grande sucesso.

Na legenda, a artista agradeceu e avisou: ‘Muito amor e vejo vocês … em breve”.

Confira:

Lorde shares one second of new music. pic.twitter.com/cbZNnFYem7 — Pop Crave (@PopCrave) July 12, 2024