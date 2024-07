NX Zero lança ‘Agora’ em vinil duplo cinza e branco

O NX Zero lançou no dia 5 de julho uma edição especial do álbum Agora em vinil duplo cinza e branco pela Universal Music. O projeto celebra os 20 anos de trajetória da banda, consolidados por este trabalho, com as suas faixas remixadas e remasterizadas.

O produto já está disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 299,90.

A gravação original de Agora foi cuidadosamente remixada por Marcelinho Ferraz nos estúdios Head Media, em São Paulo, levando em consideração o atual consumo de música através dos canais digitais. Já a masterização ficou a cargo do premiado Carlos Freitas, do estúdio Classic Master, na Flórida (EUA).

O álbum, com nova mixagem, incluindo a moderna e imersiva experiência em áudio espacial Dolby Atmos, foi lançado nas plataformas digitais em dezembro de 2023, como explica Ferraz: “Foi incrível fazer esse trabalho com um disco de uma banda que representa tanto para o Brasil. Revisitar as faixas, ouvir eles mais jovens, deixar os timbres mais modernos e, como processos especiais, fazer a nova mix para áudio espacial e master para o vinil. Pra mim, resgatar esse disco clássico foi um trabalho super importante”.

O álbum chegou em 2008 em um mercado ávido pela banda e com um NX Zero totalmente alinhado com seu público e suas questões pessoais e sociais, compreendendo profundamente uma geração. Musicalmente afiados pelo peso do rock e hardcore e amparados por letras existenciais e românticas, os meninos de São Paulo passaram como um trator abrindo todos os espaços possíveis e imagináveis no mercado musical na primeira década dos anos 2000.

Rádios, programas de TV, canais de música, festivais e contratantes de shows de todo o Brasil queriam o NX Zero. E o disco estourou nacionalmente trazendo sucessos como Cedo ou Tarde, Daqui pra Frente, Cartas pra Você e Bem ou Mal, vencendo também o Grammy Latino como Melhor Álbum de Rock Brasileiro, ao lado dos Titãs.

O trabalho, considerado o mais comercial do grupo, consolidou ainda mais a carreira da banda no Brasil, que novamente faturou as principais categorias do VMB (Artista, Clipe e Hit do Ano) e do Prêmio Multishow (Melhor Grupo e Melhor Cantor para Di Ferrero).

Após o lançamento do disco, a carreira do NX Zero continuou decolando, em especial a popularidade do vocalista Di Ferrero. A música Daqui pra Frente tornou-se tema de abertura do seriado Malhação (TV Globo) e Cartas pra Você também foi incluída na trilha sonora da mesma temporada, seguido pela música Bem ou Mal, no ano seguinte, 2009, também na abertura.

“Este foi um dos melhores álbuns que fiz com a banda. O repertório é muito bom, tem o melhor do rock da época e letras muito interessantes. Nesse álbum a banda estava tocando muito e sonoramente conseguimos também um grande resultado. O Grammy Latino acabou sendo a premiação desse trabalho”, lembra Rick Bonadio.

Faixas remixadas e remasterizadas e convidados especiais do NX Zero

A nova edição de Agora, com nova mixagem e remasterizado, traz as 15 faixas originais, incluindo as participações especiais do rapper Túlio Dek nas músicas Bem ou Mal e Além das Palavras, e das ex-integrantes da banda Rouge, Aline Wirley e Karin Hils, no coro de Cartas pra Você.

Outros destaques do disco são a participação, pela primeira vez, de uma orquestra (na música Cedo ou Tarde), a releitura do sucesso Apenas Mais Uma de Amor, de Lulu Santos, e a gravação da faixa Silêncio, composta pelos integrantes da banda Fresno.

No ano passado, após seis anos de hiato, a banda fez a bem sucedida turnê Cedo ou Tarde e ganhou mais vigor e força em 2024, quando Di Ferrero (vocal), Gee Rocha (guitarra e violão), Fi Ricardo (guitarra), Caco Grandino (baixo) e Daniel Weksler (bateria) completam 20 anos de carreira fonográfica.

NX Zero relançou segundo álbum em vinil em fevereiro

Lançado em 2006 pela Universal Music, via Arsenal, o segundo disco do NX Zero marcou o início da projeção nacional do grupo paulistano. Os jovens Di Ferrero (voz), Fi Ricardo (guitarra e vocais), Gee Rocha (guitarra), Daniel Weskler (bateria e percussão) e Caco Grandino (baixo) conquistaram corações e mentes adolescentes com seu repertório totalmente autoral.

Canções com letras ora introspectivas, ora sentimentais foram embaladas pelo hardcore melódico e caíram no gosto de uma nova geração que viu suas vivências e seus questionamentos ganharem representatividade na cena musical da época.

O primeiro single, Além de mim, alcançou o topo das paradas de sucesso com seu enfurecido riff de guitarra e letra sobre o fim de um romance. Contudo, foi Razões e emoções, uma derramada declaração de amor (“Entre razões e emoções/ a saída é fazer valer à pena/ se não agora, depois, não importa/ Por você, posso esperar”) que arrebatou o público e fez a banda ganhar um Disco de Platina por mais de 100 mil downloads.

Confira o conteúdo completo de Agora em vinil duplo:

LP 1

Lado A

1. Cedo ou Tarde (Di Ferrero / Gee Rocha)

2. Daqui Pra Frente (Di Ferrero / Gee Rocha)

3. Entre Nós Dois (Di Ferrero / Gee Rocha)

4. Segunda Chance (Di Ferrero / Gee Rocha / Fi Ricardo)

Lado B

1. Bem ou Mal (Di Ferrero / Gee Rocha / Túlio Dek) – Part. especial Túlio Dek

2. Além das Palavras (Di Ferrero / Gee Rocha / Túlio Dek / Fi Ricardo / Caco Grandino / Dani Weksler) – Part. especial Túlio Dek

3. Silêncio (Beeshop / Esteban)

4. Cartas Pra Você (Di Ferrero / Gee Rocha) Part. especiais Aline Wirley e Karin Hils

LP2

Lado A

1. Tudo Bem (Di Ferrero / Gee Rocha)

2. Nunca Mais (Di Ferrero / Gee Rocha)

3. A Melhor Parte de Mim (Di Ferrero / Gee Rocha)

4. Inimigo Invisível (Di Ferrero / Gee Rocha)

Lado B

1. O Destino (Di Ferrero / Gee Rocha)

2. Diferenças (Di Ferrero / Gee Rocha / Fi Ricardo / Caco Grandino)

3. Apenas Mais Uma de Amor (Lulu Santos)