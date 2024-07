Shania Twain apresentará o People’s Choice Country Awards

Nesta sexta-feira (12), Shania Twain foi anunciada como apresentadora do People’s Choice Country Awards 2024, transmitido ao vivo de Nashville, no próximo dia 26 de setembro.

“O Country tem alguns dos fãs mais apaixonados pela música e nós, artistas, temos muita sorte de ser apoiados para fazer o que amamos”, disse Twain em comunicado. “Estou honrada em apresentar uma premiação que celebra esses fãs incríveis. Prepare-se para um show inesquecível com muito cabelo grande, glamour, strass, chapéus, botas e performances incríveis. Fique atento!”

“Com um histórico comprovado de criação de música que resiste ao teste do tempo, Shania é um membro querido da comunidade country”, afirmou Jen Neal, vice-presidente executiva de eventos ao vivo e especiais da NBCUniversal Entertainment.

Vale lembrar que a cantora conhece bem a franquia People’s Choice Awards. Em dezembro de 2022, ela recebeu o People’s Music Icon Award no OG People’s Choice Awards, do qual o People’s Choice Country Awards é um spin-off. Ela cantou um medley de Any Man of Mine, That Don’t Impress Me Much, Waking Up Dreaming e Man! I Feel Like a Woman!

Vale destacar que o Little Big Town apresentou o primeiro People’s Choice Country Awards do ano passado, no qual Toby Keith recebeu o Country Icon Award. Keith também se apresentou pela primeira vez desde o fim do tratamento para câncer de estômago. A lenda country morreu pouco mais de quatro meses depois, em 5 de fevereiro.

Segundo a Billboard, Jelly Roll foi o grande vencedor do programa do ano passado, com quatro prêmios, seguido por Morgan Wallen e Lainey Wilson, com três vitórias cada.

A transmissão foi vista por 4,4 milhões de telespectadores em todas as plataformas. O conteúdo do programa atingiu 25 milhões de usuários multiplataforma.

O programa deste ano irá ao ar pouco mais de um mês antes do 2024 Country Music Association Awards, que está marcado para novembro em Nashville. As indicações para o CMA serão ainda anunciadas.

O People’s Choice Country Awards é produzido pela Den of Thieves em parceria com o Opry Entertainment Group. Jesse Ignjatovic, Evan Prager e Barb Bialkowski serão os produtores executivos, junto com RAC Clark como produtor executivo e showrunner.

Shania Twain lança “Queen Of Me”, primeiro álbum em cinco anos

A estrela canadense Shania Twain lançou em 2023 seu inédito álbum Queen Of Me, o seu primeiro trabalho de inéditas em cinco anos, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Republic Records.

Queen Of Me já vem sendo apresentado aos fãs desde o ano passado, traz 12 faixas inéditas que representam a afirmação criativa da artista, cantada em sua voz icônica e inconfundível. A versão física do projeto já está disponível para pré-venda no Brasil através da UMusic Store.

O disco conta com a produção de Tyler Joseph, que já trabalhou com o Twenty One Pilots e traz as já apresentadas Last Day Of Summer, Waking Up Dreaming e Giddy Up!.