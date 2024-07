Indiana Jones: trilha sonora ganha edição histórica em vinil duplo

A Universal Music e a Disney estão relançando a trilha sonora oficial do filme Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull em uma edição especial e histórica em vinil duplo que já está disponível no site oficial do produto pelo valor de £35.99 (cerca de R$ 250 no câmbio atual – taxas podem ser aplicáveis). As informações são do Vinews.

A trilha de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal) foi composta pelo lendário John Williams e é uma parte essencial da experiência cinematográfica.

Williams, renomado compositor, é conhecido por suas trilhas icônicas em filmes como Star Wars e Jurassic Park. Este álbum marca a volta do compositor ao quarto filme da franquia Indiana Jones.

As canções deste álbum mantém a essência aventureira e misteriosa característica dos filmes anteriores, além de incorporar temas familiares, como o Raiders March, que é associado ao personagem Indiana Jones. Uma das faixas de maior destaque da trilha sonora é The Waterfall que captura a sensação de exploração e descoberta, com elementos de suspense e aventura.

Além de ‘Indiana Jones’, Disney lançou a trilha de ‘Pocahontas’ em vinil

A trilha sonora do filme Pocahontas da Disney, intitulada Pocahontas: An Original Walt Disney Records Soundtrack, foi lançada originalmente em 30 de maio de 1995 e suas composições são assinadas por Alan Menken, com letras de Stephen Schwartz.

O filme se baseia na lenda americana da vida real, a independente Pocahontas e os seus amigos, Meeko e Flit, que descobrem os primeiros colonos ingleses na costa da aldeia. Com a orientação e sabedoria da Avó Willow e a amizade do corajoso Capitão John Smith, a Pocahontas tem de encontrar uma forma de aproximar as duas culturas tão diferentes.

Agora, a trilha sonora de Pocahontas é relançada em uma edição especial e limitadíssima em vinil colorido pela Universal Music, que já está disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 229,90.

A faixa Colors of the Wind, interpretada por Judy Kuhn no filme e por Vanessa Williams nos créditos finais, é uma das mais destacadas e ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Canção Original, além de um Grammy. A trilha sonora conta com a participação de vozes como Mel Gibson, Linda Hunt, Jim Cummings e David Ogden Stiers.

O álbum alcançou a primeira posição na parada da Billboard 200, com a canção Colors of the Wind alcançando à quarta posição na Billboard Hot 100, recebendo o Disco de Ouro nos EUA pela RIAA (Recording Industry Association of America). A versão pop em português desta canção, interpretada por Daniela Mercury, foi lançada como single para promover o filme no Brasil.

Confira o conteúdo completo do vinil duplo da trilha sonora de Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull:

Disco 1

Lado A

1. Raiders March – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

2. Call of the Crystal – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

3. The Adventures of Mutt – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

4. Irina’s Theme – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

5. The Snake Pit – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

Lado B

1. The Spell of the Skull – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

2. The Journey to Akator – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

3. A Whirl Through Academe – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

4. “Return” – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

5. The Jungle Chase – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

Disco 2

Lado C

1. Orellana’s Cradle – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

2. Grave Robbers – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

3. Hidden Treasure and the City of Gold – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

4. Secret Doors and Scorpions – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

5. Oxley’s Dilemma – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

Lado D

1. Ants! – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

2. Temple Ruins and the Secret Revealed – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

3. The Departure – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version

4. Finale – From “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” / Soundtrack Version