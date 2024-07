Aguinaldo Silva revela desfecho trágico por briga com autor falecido da Globo

O autor Aguinaldo Silva deu detalhes inéditos da polêmica treta no passado com Dias Gomes (1922-1999), com quem dividiu a autoria de Roque Santeiro (1985), um dos seus maiores sucessos da carreira na Globo.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, o veterano deu detalhes dos bastidores de sua saída da autoria da obra de sucesso da emissora carioca, em que dividiu a autoria com o saudoso autor.

"Minha saída do ‘Roque Sonteiro’ foi traumática. Quando o Dias [Gomes] voltou da Europa ele percebeu que a novela era um sucesso e reivindicou: ‘Quero escrever o final’, faltavam 18 capítulos. E como existiu muito isso, me tiraram a novela, mas acabou que fizeram uma sacanagem. Depois que me tiraram da novela, a novela foi espichada. Dizem que o Dias quando soube falou: ‘Chama o Aguinaldo'", relembrou Aguinaldo Silva, que admitiu ter ficado magoado e que sustentou a intriga com Dias Gomes por longos anos.

"Inimigos mortais"

"Nós ficamos inimigos mortais durante anos. Não ficam os dois sozinhos na mesma sala. A mídia daquele tempo não era tão voraz, mas tinha uma moça que não se passava 15 dias para se falar dessa nossa briga. Foi baixaria mesmo", explicou o ex-contratado da Globo, que então, descreveu o último encontro com o dramaturgo, semanas antes de sua morte, em que, por coincidência, fizeram as pazes durante uma reunião nos bastidores da Platinada.

"Ele me deu café e começou a conversar comigo como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei feliz, porque eu não suportava mais aquilo ali. E eu sempre tive um respeito pelo homem, um grande autor. Ficamos conversando e o pessoal lá no fundo todos espantados com aquele acontecimento. E aí aconteceu uma coisa terrível: Nós nos falamos, esquecemos totalmente daquela briga que durava anos e 15 dias depois ele morreu. É uma coisa inexplicável", relembrou Aguinaldo.

