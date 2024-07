Billie Eilish revela como fica quando tem ‘crush’ em alguém 

Nesta sexta-feira (12), a cantora Billie Eilish esteve no episódio do Chicken Shop Date e se abriu para a apresentadora Amelia Dimoldenberg sobre sua tendência de perder o controle quando um novo interesse amoroso entra em sua vida.

“Fico louca quando tenho um crush”, disse Eilish. “Eu fico absolutamente louca. Quando eu era criança, ninguém por quem eu tinha uma queda nunca teve uma queda por mim – que eu saiba. É muito desmoralizante. É triste.”

“Tudo o que faço é me apaixonar pelas pessoas”, ela compartilhou. “É tudo que eu faço. Quando não tenho uma paixão, a vida parece tão vazia.”

Vale lembrar que a entrevista acontece cerca de dois meses depois que a cantora lançou seu terceiro álbum de estúdio, Hit Me Hard and Soft, que estreou em segundo lugar na Billboard 200. Todas as 10 faixas entraram na Billboard Hot 100 após seu lançamento, incluindo o single principal Lunch, que alcançou a 5ª posição.

Em uma das músicas favoritas dos fãs do álbum, The Greatest, Eilish lamenta como ela “só queria a paixão” de seu ex, um assunto que também surgiu em sua entrevista no Chicken Shop Date. “O que me excita? Não sei, paixão, cara”, disse ela a Dimoldenberg. “É tudo uma questão de paixão.”

Billie, que tem sua própria linha de fragrâncias, também disse que o perfume de uma pessoa é importante para ela. “[É] meio que o número 1”, disse ela. “Posso contornar isso, mas definitivamente é a primeira coisa que noto. Tenho um nariz muito forte, então se alguém cheira bem, gosto mais.”

Billie Eilish alcança 100 milhões de ouvintes no Spotify

A cantora Billie Eilish ultrapassou os 100 milhões no Spotify com apenas 82 músicas em seu catalogo musical.

De acordo com o Hollywood Reporter, ela é a terceira e mais jovem artista a conquistar esta marca. The Weeknd, tem 107 milhões de ouvintes mensais e Taylor Swift acumula 102 milhões.

“O Spotify faz parte da história de Billie desde o começo. Desde ‘Ocean Eyes’, ela tem aumentado continuamente sua base de fãs ao redor do mundo”, disse Jeremy Erlich, chefe global de música do Spotify.

Vale destacar que a cantora possui atualmente oito músicas no Billions Club da plataforma. A playlist reúne faixas com mais de 1 bilhão de streams.

Vale lembrar que Billie também fez história ao se tornar a mais jovem vencedora do Oscar por duas vezes com seu prêmio de melhor canção original por What Was I Made For? do filme Barbie.

Confira: