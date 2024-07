Nelly Furtado quer fazer parceria com Taylor Swift - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Nelly Furtado revelou que quer fazer uma parceria com Taylor Swift. Na última quinta (11), ela contou em entrevista ao Extra. “Eu tenho uma música para Taylor”, afirmou.

“Dom Dolla produziu… Acho que Dom é amigo de Travis [Kelce], então vamos começar. Queremos Taylor nisso!”, completou.

O assunto sobre Taylor Swift surgiu pela primeira vez quando Nelly Furtado foi questionada sobre um momento viral do VMA do ano passado. Em um clipe da premiação postado no TikTok, Taylor comentou sobre o hit de Furtado de 2001, I’m Like a Bird.

“Eu faço longas pausas longe da música e às vezes me sinto como uma bibliotecária musical presa no corpo de uma estrela pop”, acrescentou ela. “E eu conheço outros artistas e eles gostam da minha música, como Taylor Swift. É tipo, ‘Oh, merda, isso é legal. Oh sério? Você estava cantando minha música em uma festa? Isso é incrível.’”

Vale lembrar que Nelly lançou o novo single Corazón, que conta com a participação de Bomba Estéreo. A faixa seguiu Gala y Dalí com Juanes e Love Bites com Tove Lo e SG Lewis.

O novo disco de Nelly Furtado, 7, será lançado no dia 20 de setembro. Na última quinta-feira (11), a cantora falou sobre o próximo trabalho em um longo post no Instagram.

“Como você explica uma música que levou 2 anos para ser feita, em três cidades diferentes, com um exército de pessoas, e essa é apenas UMA MÚSICA chamada CORAZÓN”, iniciou.

“Isso vai parecer estranho e estúpido, mas não é um trabalho para mim. É superpessoal. A música é toda a minha linguagem, vida, amor e bênção, então às vezes é difícil para mim encerrar isso com uma reverência”, revelou.

“Senti pela primeira vez a energia do que Corazón se tornaria em uma viagem à Colômbia com alguns amigos e depois continuei gravando e quatro anos depois tenho um álbum, e é sempre sobre a jornada, honestamente. Essa é a parte triste porque você não pode reviver a viagem – a magia e as lições acontecem DURANTE a viagem”, afirmou.

“Fiz de 400 a 500 peças musicais em 4 anos. Meu TDAH nem sempre me permite organizar as criações de forma metódica, então é difícil explicar como escolhemos 14 músicas que magicamente subiram ao topo da lista. Ufa – eles se juntam apenas por estarem na mesma coleção, 7, como conchas aleatórias que podem ser semelhantes, mas nem um pouco parecidas. Portanto, este álbum não pode ser ouvido como um papel de parede de áudio, ou talvez possa, dependendo de como você gosta de curtir a música, mas eu nem me importo se você pular músicas, depende de você como aproveitá-la. Eu realmente quero dizer isso. Minha única intenção era fornecer alguns portais para viajar, liberar e escapar”, disse.

A cantora não deixou de citar a importância da música em sua vida diária.

“Eu preciso muito de música todos os dias. Preciso muito de músicas para ouvir todos os dias. Meu cérebro nem funciona sem música”, revelou.

“O que é legal, toda vez que eu duvidava de mim mesmo, via o número 7 em todos os lugares.”, finalizou.

Nelly Furtado relança álbum de estreia em vinil duplo colorido

Whoa, Nelly!, o álbum de estreia da cantora e compositora canadense Nelly Furtado acaba de ganhar uma edição especial em vinil duplo colorido (Cotton Candy & Orange Peel) pela Universal Music, via Polydor Records e já está disponível para pré-venda no Brasil aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 379,90.

Este disco foi lançado originalmente em outubro de 2000 pela DreamWorks Records e é conhecido por seu estilo musical diversificado, que inclui influências de pop, folk e R&B.

Os destaques de Whoa, Nelly! ficam por conta das faixas Turn Off the Light e I’m Like a Bird – esta ganhou um Grammy Award na categoria Melhor Performance Pop Feminina em 2002.

O álbum foi um sucesso comercial e ajudou a estabelecer Nelly Furtado como uma artista internacional.

Confira: