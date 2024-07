Xande de Pilares apresenta nova tour ‘Xande Canta Caetano’ em São Paulo

O sambista Xande de Pilares anunciou nesta semana que realizará o show Xande Canta Caetano em São Paulo, no dia 20 de julho no Espaço Unimed, na zona oeste da capital.

Os ingressos, que custam entre R$ 70 e R$ 380, podem ser adquiridos no site da Ticket360 ou nas bilheterias do Espaço Unimed na Rua Tagipuru, 795.

Xande de Pilares dá início a uma emocionante jornada em homenagem ao ícone da música brasileira, Caetano Veloso com a turnê Xande Canta Caetano. Reconhecido como um dos eventos mais aguardados pelo público, o show, que tem direção geral de Regina Casé e direção musical de Pretinho da Serrinha, começa a rodar pelo Brasil a partir de junho.

O álbum homônimo já se destaca, conquistando os prêmios Samba e Pagode do Ano pela regravação da música Muito Romântico, além de Álbum do Ano, no prestigiado Prêmio Multishow e foi também vencedor do Prêmio Band Inspira Rio 2023 na categoria Música.

O projeto, nascido de encontros marcantes na casa de Paula Lavigne durante a pandemia, recebeu a benção de Caetano Veloso para dedicar um álbum inteiro às suas composições. A turnê começa não por um acaso, em Salvador e na sequência irá percorrer as cidades de Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

No álbum, ao longo de dez faixas, Xande mergulha em sua história e memórias, revisitando clássicos como Gente e O Amor, Qualquer Coisa, Tigresa, entre outros. A liberdade criativa proporcionada pelo projeto resultou em interpretações que transcendem gêneros, multiplicando a beleza das composições de Caetano na voz única de Xande.

“A delicadeza e o amor estão na voz de Xande de Pilares, que desce o Morro do Turano, lugar de suas raízes, navega pela Baía de Guanabara e chega a Baía de Todos os Santos, onde encontra a obra de Caetano Veloso”, observa Chico Regueira. “É um novo clássico, que gera espanto faixa a faixa pela força e beleza das canções reinventadas. Uso esse termo porque elas parecem relapidadas feito pedras preciosas no canto encantado de Xande e nos arranjos geniais de Pretinho da Serrinha”.

E continua: “Ouvindo o disco pela primeira vez, mesmo sabendo de cor todas as letras, tive a impressão de que aquelas músicas eram inéditas. Nunca imaginei ser possível tornar ainda mais belas as criações interpretadas por Caetano. Xande conseguiu essa façanha. É um banho de brasilidade com toques latino-americanos e ancestrais. A base é o samba, mas ele não limita. Pelo contrário, dá amplidão e leva a infinitas possibilidades de novos universos, como se cada música fosse uma constelação de milhões de estrelas que se acedem enquanto navegamos por ela“.

Regueira conclui, observando: “Xande cantando Caetano é a continuidade de um ciclo iniciado pelo baiano no tropicalismo, quando absorveu o conceito antropófago de Oswald de Andrade, bebeu na fonte do mundo e devolveu ao Brasil algo realmente novo. Agora Caetano é devorado por Xande que faz as canções renascerem. Viva Santo Amaro, viva o Morro do Turano!”.