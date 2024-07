Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (13/7)

AMOR É CONSCIÊNCIA

Data estelar: Lua quarto crescente em Libra.

A consciência humana replica o próprio funcionamento do Universo, que é um colossal organismo inteligente dedicado sistematicamente, em dimensões infinitas e infinitesimais, a elaborar conexões que reúnam tudo que, na aparência, pareça não ter nada a ver com nada.

Aqui na Terra chamamos a isso de amor, e mesmo que desse só consigamos sentir a emoção que nos leva aos píncaros da glória e pareça ser uma experiência íntima e pessoal, na verdade é, tecnicamente, o trabalho da consciência que, ao replicar o funcionamento do Universo, faz a gente sentir algo que é muito maior do que o entendimento imediato.

Assim é que, quando amamos, não somos nós que amamos, mas é o amor que ama através de nós, e que, também, nossa consciência individual não seja tão individual assim, quanto cósmica.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Para que tudo corra da melhor maneira possível, é necessário agir com firmeza, mas dentro dos planos traçados, porque qualquer improvisação nesta parte do caminho traria resultados de duvidosa reputação. Melhor não.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em vez de se ater à normalidade, prefira, dessa vez, promover uma reviravolta, porque o passado a que todos se agarram com saudade não retornará nunca mais, e só resta abraçar o futuro incerto com alegria e entusiasmo.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aproveite a impossibilidade de você fazer o que pretende para amadurecer melhor seus planos e estratégias. Evite se precipitar, porque ainda que a inquietação tomar conta de sua alma, não é propício acelerar nada.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O bem maior do que o pessoal garante que o maior número possível de pessoas receba seus auspícios. Enquanto as pessoas continuam colocando o bem pessoal acima do bem comum, continuam também destruindo a civilização.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure testar novas formas de fazer o mesmo de sempre, porque a repetição dos padrões consagrados não dará os resultados esperados, e insistir nesses começará a produzir retrocesso. As novidades são preferíveis.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando você se atreve a falar do fundo de sua alma as verdades que a experiência lhe mostra, é inevitável que as pessoas se surpreendam e até assustem, com algumas reagindo muito mal e resistindo ao seu avanço.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

No cenário atual do mundo, que está de ponta-cabeça, seria impossível obter resultados seguindo o manual que fez tudo dar certo no passado. É imprescindível se lançar à aventura de testar novos métodos e procedimentos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A mudança de posicionamento das pessoas com que você tinha fechado compromissos é um aviso da instabilidade do mundo, e isso precisa ser administrado por você com a maior sabedoria possível, porque veio para ficar.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Este momento encerra potencialidades muito interessantes, sementes de um futuro possível e desejável. Porém, como toda semente, precisa ser cuidada e nutrida com carinho para que revele suas potencialidades.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Construa um estilo de vida diferente, insira rotinas novas, que permitam ganhar mais autonomia e independência, e que também sirvam ao propósito de atrair as pessoas que poderiam ajudar com seus projetos. É por aí.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você dava por sabidas e garantidas muitas coisas que, agora, sua alma percebe que não estão mais tão controladas assim. É preciso mudar o padrão de comportamento o mais rapidamente possível, com espírito de aventura.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É muito o que precisa ser feito para organizar minimamente o cenário e, assim, sua alma conseguir com que tudo caiba em tão pouco tempo disponível. Não se preocupe, dará tudo certo, apesar da complexidade.