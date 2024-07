Priscilla conta o porquê de se afastar da igreja: ‘Libertação espiritual’

A cantora Priscilla, ex-Alcântara, recentemente concedeu uma entrevista à apresentadora Foquinha, onde discutiu abertamente sua jornada espiritual e evolução pessoal em relação à religião. Inicialmente envolvida na música gospel, Priscilla explicou que sempre questionou os dogmas que lhe foram ensinados e gradualmente se afastou da igreja para abraçar o pop. "Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa", compartilhou, destacando seu constante questionamento sobre as interpretações religiosas.

Segundo Priscilla, sua busca pela verdade ia além das doutrinas estabelecidas. "Sempre busquei a verdade a partir do meu relacionamento com Deus", afirmou, enfatizando sua abordagem pessoal e crítica em relação às crenças que confrontavam suas experiências espirituais.

Ela detalhou como foi desafiando gradualmente as doutrinas que não faziam sentido para ela, buscando uma compreensão mais pessoal e autêntica da fé. O afastamento de Priscilla da igreja foi um processo gradual de libertação espiritual. "É uma libertação começar a viver a fé não a partir do que o outro impõe, mas da experiência direta com Deus", explicou.

Ela destacou a importância de ter coragem para questionar e desafiar os dogmas impostos, especialmente em relação a questões como a aceitação da diversidade sexual. "Quero ter a coragem de falar isso, porque acredito que há mais pessoas que pensam como eu", refletiu Priscilla, abordando sua visão inclusiva sobre temas religiosos e sociais.

