The Rolling Stones celebram 30 anos do álbum ‘Voodoo Lounge’

Foto: Anton Corbjin

Na última quinta-feira (11), comemorou-se o 30º aniversário do álbum dos Rolling Stones que ganhou um Grammy em 1994 e as edições especiais de Voodoo Lounge já estão disponíveis em formato físico e digital. O lançamento inclui quatro faixas adicionais que serão lançadas nos serviços de streaming.

As novas edições, celebram um álbum de estúdio que vendeu mais de seis milhões de cópias em todo o mundo e que inclui as músicas favoritas dos Stones You Got Me Rocking, Out Of Tears e a canção Love Is Strong, que ficou no top 20 do Reino Unido, e que ganhou o prêmio Grammy de melhor álbum de rock.

Os lançamentos do 30º aniversário, que incluem uma ampla gama de produtos incluídos; uma edição em vinil vermelho e amarelo de 2LP’s, outra edição em vinil vermelho e amarelo de 2LP’s que inclui um disco de vinil branco de 10″ com quatro músicas extras. Assim como o álbum, as músicas extras são composições de Jagger e Richards (todas menos uma), escritas nos estúdios Windmill Lane de Dublin no final das sessões de gravação do Voodoo Lounge.

As músicas disponíveis pela primeira vez em plataformas de streaming inclui I’m Gonna Drive, o lado B original do single Out Of Tears, com uma excelente parte de slide guitar de Ronnie Wood; a alegre So Young, que teve origem nas sessões de Some Girls de 1978; Jump On Top Of Me, o lado B de You Got Me Rocking; e The Storm, outra faixa que evoca a ligação inquebrável dos Stones com o blues de Chicago.

Rolling Stones: documentário mostra primeira apresentação na China

Os Rolling Stones compartilharam o documentário From London to Shanghai, que captura as imagens históricas da primeira apresentação da lendária banda de rock britânica em 2006.

The Rolling Stones’ Historic Concert to the Other Side of the World mostra a estreia de Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts (1941-2021) na China Continental, trazendo um dos mais renomados shows ao vivo da história do rock.

A produção audiovisual apresenta entrevistas com o produtor Dale “Opie” Skjerseth e o padrinho do rock chinês Cui Juan. Além disso, os registros apresentam os bastidores do concerto e imagens inéditas do show histórico.