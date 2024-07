Iza fala sobre maternidade no ‘Conversa com Bial’ - (crédito: TMJBrazil)

Foto: Bob Paulino/ Globo

Na última sexta-feira (12), a cantora Iza esteve no programa Conversa com Bial e conversou sobre a maternidade com o apresentador.

“Espero muito ser uma boa mãe e saber que sou uma boa mãe. Tentar não me culpar tanto, quero sentir que estou fazendo um bom trabalho. Quero que ela cresça muito feliz, rodeada de pessoas que a amam, com uma autoestima maravilhosa. Estou doida para voltar ao ritmo normal das coisas, eu quero poder viver de música para o resto da minha vida”, afirmou.

Vale lembrar que a artista falaria sobre o ex-namorado, o relacionamento e planos para o futuro de sua família. Porém, de acordo com o jornal O Globo, a edição cortou todas as menções a Yuri.

O programa foi gravado antes de Iza publicar o vídeo em seu Instagram expondo que havia descoberto mensagens do jogador de futebol com outra mulher.

Iza agradece mensagens dos fãs após revelar traição

Na última quinta-feira (11), a cantora Iza postou um texto nos stories do Instagram agradecendo as mensagens de apoio que vem recebendo dos fãs.

Ela revelou que havia terminado o relacionamento com Yuri Lima após descobrir conversas dele com outra mulher e compartilhou o ocorrido nas redes sociais na última quarta-feira (10).

“Meus talismãs, Eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ir viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos, mas vou… Porque esse carinho meu amor todos merecem, meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo Vocês”, escreveu.

A cantora conta que recebeu as conversas entre Yuri e outra mulher do jornalista Leo Dias. Ela agradeceu o colunista por entrar em contato com ela antes de realizar a publicação.

“Obrigada Leo Dias por me avisar. Você recebeu tudo e podia simplesmente postar. Mas resolveu me avisar antes e decidir comigo o que fazer. Muito Obrigada”, afirmou.

Com 24 horas no ar, o vídeo de Iza contava com mais 7,7 milhões de curtidas e mais de 482 mil comentários.

Vale lembrar que Yuri entrou em contato com o jornalista e se pronunciou.

“Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências”, disse.

Confira:

OS VOCAIS DA MAMÃE! IZA cantando “Uma Vida É Pouco Pra Te Amar” no “Conversa com Bial”, dedicando à sua primeira filha, Nala. pic.twitter.com/A3d1tZrVoC — IZA Access (@izaaccessbr) July 13, 2024