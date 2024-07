Álbum de Bon Jovi tem performance negativa nas paradas dos EUA

Foto: Universal Music / Island Records

Forever, o mais recente trabalho da banda Bon Jovi teve um desempenho pífio no mercado norte-americano. O disco ficou apenas uma única semana na Billboard 200, o principal chart de álbuns dos EUA.

Com isso, Forever se tornou o único disco do Bon Jovi com esse desempenho comercial negativo na carreira da banda.

Tal resultado vem de encontro com os problemas vocais que seu vocalista e fundador, Jon Bon Jovi, vem enfrentando recentemente. Em 2023, o lendário roqueiro de 62 anos e imortalizado pelo Hall da Fama dos Compositores em 2009, se viu obrigado a passar por uma cirurgia em suas cordas vocais, que foi precedida por um longo tratamento.

Bon Jovi explicou sobre este desafio pessoal no documentário Thank You, Goodnight: The Bon Jovi History, que estreou na plataforma de streaming Hulu em abril.

Não foi apenas Forever que surpreendeu o mercado com o seu baixo desempenho comercial: há quatro anos, o Bon Jovi lançou o álbum 2020, no inicio da pandemia do coronavírus e o disco estreou na Billboard 200 na 19ª posição. Porém, em apenas uma semana, o álbum despencou 126 posições.

Estima-se que o Bon Jovi, uma das maiores bandas da história do rock, vendeu mais de 120 milhões de discos em todo o mundo, além de se apresentar em mais de 2,7 mil concertos em 50 países. Eles foram imortalizados no Hall da Fama do Rock em 2018.

Star+ divulga curiosidades sobre documentário de Bon Jovi

Composta por quatro episódios, Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi chegou na última sexta-feira (26), exclusivamente na plataforma de streaming Star+. A produção oferece um olhar inédito do passado épico e do futuro incerto de uma das bandas mais conhecidas do mundo e de seu vocalista, Jon Bon Jovi. Uma odisseia de 40 anos de rock que se vê à beira do abismo, quando uma lesão vocal ameaça acabar com tudo subitamente.

A produção apresenta a banda em fevereiro de 2022, acompanhando-a em tempo real e em todos seus altos e baixos enquanto tentam planejar seu futuro. A história de um talento único é emocionante, mas o mais extraordinário é ver uma lenda como Jon Bon Jovi se mostrando ao mundo em seus momentos mais vulneráveis.

A Star+ separou cinco curiosidades sobre a banda e seu líder. Confira:

Como tudo começou

Ainda adolescente, John Francis Bongiovi, mais conhecido como Jon Bom Jovi, aprendeu a tocar violão com seu vizinho e se apaixonou pela música. Ele decidiu criar uma banda para tocar nos bares da cidade e aos 16 anos, através de um amigo em comum, conheceu o tecladista David Bryan. Juntos, faziam parte da banda cover Atlantic City Expressway.

A banda não durou muito, já que os integrantes eram adolescentes e sentiam a pressão de ir para uma faculdade. Jon, já sabendo sua vocação para música, decidiu criar um novo grupo musical chamado Jon Bongiovi and the Wild Ones, que também não ficou na estrada por muito tempo, pois o vocalista se mudou para Nova York (EUA) atrás de outras oportunidades.

Na cidade grande, Jon começou a trabalhar na gravadora PowerStation Studios, onde seu primo Tony Bongiovi era co-produtor, e lá aprendeu tudo sobre música ao acompanhar bandas como Aerosmith, Ramones e Talking Heads. No começo dos anos 1980, Jon gravou uma demo da música Runaway, que logo se tornou um single. Com o sucesso da canção, o vocalista precisava de uma banda e decidiu chamar seu antigo colega David Bryan para uma nova tentativa. Bryan convidou Alec John Such e Tico Torres para se juntarem a eles e, em seguida, conseguiram um contrato com a gravadora PolyGram (atual Universal Music), lançando, assim, seu primeiro disco, que acabou levando o nome de seu primeiro grande sucesso.

A origem do nome do grupo se deve por uma brincadeira: durante uma reunião, uma pessoa da PolyGram sugeriu que fizessem um trocadilho com o sobrenome de Jon, assim como a banda Van Halen, que leva o nome de um dos integrantes como se fossem duas palavras, nascendo assim Bon Jovi.

A relação de Bon Jovi com o Brasil

Bon Jovi já desembarcou diversas vezes no Brasil ao longo dos anos e já subiu aos palcos de diversas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Porto Alegre. As primeiras apresentações da lendária banda em solo nacional foram em janeiro de 1990 no festival Hollywood Rock, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e, desde então, o grupo conta com shows marcantes no Brasil, como as apresentações das edições de 2013, 2017 e 2019 do Rock in Rio.

Mas não foi apenas em cima dos palcos que Jon Bon Jovi e seu grupo se aventuraram em terras brasileiras: uma das passagens mais marcantes e curiosas foi a participação do vocalista na novela Malhação, da Rede Globo, em 1990. Contracenando ao lado da atriz Luana Piovani, o astro interpretou o roqueiro John Bongiovi. A participação aconteceu com o objetivo de promover o segundo álbum de estúdio da banda, chamado Destination Anywhere e lançado no mesmo ano.

Na mesma época, Jon Bon Jovi também participou do programa Planeta Xuxa, apresentado por Xuxa Meneghel, além de se apresentar com sua banda no Domingão do Faustão.

Bon Jovi no cinema (e nas séries)

Não foi apenas nos palcos que Jon Bon Jovi se destacou. O músico de 62 anos também se aventurou no mundo do cinema e televisão, atuando em filmes como Jovens Demais Para Morrer (1990), O Jogo da Verdade (1995), Pucked (2006) e Noite de Ano Novo (2011), além de ter feito participações na segunda temporada da série Sex And The City em 1999 e na quinta temporada de Ally McBeal em 2005.

Músicas da banda também podem ser ouvidas nas trilhas sonoras de diversas obras, como nas séries How I Met Your Mother, Todo Mundo Odeia oChris, Grey’s Anatomy e Stranger Things, além de também tocarem em longas de sucesso como Shrek (2001) e Armaggedon (1998).