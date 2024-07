Nattan lança o single ‘Pega Cabuloso’, em parceria com Ana Castela

Foto: Divulgação

Nesta semana, o cantor Nattan, fenômeno da música nordestina, lançou o single Pega Cabuloso, que conta com a participação especial de Ana Castela. A faixa, a primeira a ser anunciada de seu novo DVD Estilo Nattanzinho que estreia no dia 25 de julho, já está disponível nas plataformas digitais pela Believe.

Pega Cabuloso fala sobre aquele relacionamento que mesmo passando raiva, não dá para ficar separado da outra pessoa. A canção chega acompanhada de um videoclipe, que também já dá um gostinho do que os fãs podem esperar do DVD.

O DVD Estilo Nattanzinho foi gravado no Vila JK, em São Paulo, no dia 1° de maio, e além de Ana Castela, contou ainda com outras participações especiais, incluindo Luan Santana, MC Daniel, Melody e Grupo Deixa Falar. Ao longo da noite, foram gravadas 12 músicas inéditas que traduzem o DNA artístico do cantor – considerado um dos principais expoentes de uma nova geração de artistas populares.

“Essa faixa ficou incrível e tenho certeza que o público vai curtir. Foi muito bom poder dividir com a Ana Castela essa música, ela tem uma voz especial e uma energia que combinou muito. Não vejo a hora de lançar o DVD”, comenta Nattan.

Nattan foi presenteado por Xand Avião com relógio de R$ 1,8 milhão

Em um gesto de amizade e admiração, o cantor Xand Avião surpreendeu o amigo e também cantor Nattan com um presente luxuoso: um relógio avaliado em 1,8 milhão de reais. A entrega do presente aconteceu durante um show em Campina Grande (PB).

Além disso, o comandante e Nattazinho cantaram juntos, agitando o público com muita música e forró.

Nattan chegou a anunciar pausa na carreira em janeiro para cuidar da saúde

Nattan chegou a anunciar no primeiro dia de janeiro deste ano que iria pausar a carreira para cuidar da saúde. Ele usou o Instagram para fazer um comunicado e explicar seu afastamento os palcos.

O cantor do hit Tem Cabaré essa Noite estava tratando por três meses uma infecção pela bactéria H. Pylori, com fortes antibióticos. Durante o tratamento, ele também sofreu com refluxo, o que causou um edema nas cordas vocais e rouquidão.

“Chegava com a voz perfeitamente boa e com 30 minutos de show minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar”, disse.

Durante algumas vezes, o cantor chegou a perder a voz durante os shows. “É muito doloroso para um cantor querer cantar, se expressar no palco num momento tão feliz, e não conseguir cantar. Saí muito triste de um show e não consegui fazer o outro”, afirmou.

Nattan comentou sobre o esforço para se apresentar no Réveillon de Copacabana:

“Era um sonho para mim, desde moleque. Pedi a Deus e consegui fazer uma hora de show. Quando pisei fora [do palco] minha voz ficou totalmente rouca. Meu sonho é levar minha música, minha cultura, meu Nordeste para fora e essa foi uma oportunidade muito grande. Não poderia deixar de tentar”, finalizou.

Na ocasião ele agradeceu o apoio dos fãs e os tranquilizou prometendo dividir a rotina de tratamento nas redes sociais.

