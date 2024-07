Zaynara e Pabllo Vittar lançam o aguardado clipe de ‘Quem Manda Em Mim’

Foto: Jefferson Carvalho

O aguardado e comentado feat entre o fenômeno Zaynara e a cantora Pabllo Vittar já está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music nesta sexta-feira (12). Trata-se de uma versão inédita do hit de beat melody, Quem Manda Em Mim – música que fez sucesso nas redes sociais e projetou Zaynara nacionalmente com uma performance no Festival Psica, em 2023.

Com vocais envolventes, novos arranjos, bailarinos e coreografia, a faixa empoderada ganha uma produção audiovisual que já está disponível no YouTube.

“Esta música marca um momento muito especial da minha carreira e fico feliz em poder contar com a colaboração da Pabllo, que abrilhantou ainda mais Quem Manda em Mim. A gente não aguentava mais guardar esse segredo, pois eram tantas mensagens e teorias sobre qual seria a música ou se o feat viria em Batidão Tropical”, explica Zaynara.

“Nós escolhemos juntas a parte que cada uma cantaria antes de nos encontrarmos para gravar o clipe, que ficou cheio de camadas, além, é lógico, de muita força e fantasia. Estou ansiosa para saber o que nossos fãs vão achar do resultado”, complementa.

Pabllo Vittar, que já havia aparecido cantando esta mesma música em suas redes sociais antes mesmo da ideia do feat, comenta sobre a colaboração com Zaynara: “Eu acompanho a carreira da Zaynara há um tempo já e fiquei fã de primeira! Lembro de falar com meus amigos e equipe sobre ela e botar todo mundo pra ouvir! Fiquei muito feliz pelo convite para participar de Quem Manda Em Mim, porque amo a Zay e já era viciadíssima nessa música”, revela.

Antes de trabalho com Zaynara, Pabllo Vittar se tornou a primeira drag queen a figurar no Top 50 Global do Spotify

A cantora Pabllo Vittar acaba de entrar para a história da música mundial ao conquistar uma posição no Top 50 Global do Spotify, tornando-se a primeira drag queen a alcançar esse feito.

A música “Alibi”, interpretada por Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult, está dominando as paradas e atingiu a posição 47 no ranking global do Spotify. Além disso, a artista já acumula mais de 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma e possui uma base de 12 milhões de seguidores no Instagram.

Recentemente, Vittar lançou o álbum “Batidão Tropical Vol. 2”, levando os fãs a uma viagem sonora pelos ritmos que são referência e fazem parte da bagagem cultural da artista. O álbum celebra a diversidade e a riqueza da cultura brasileira.

