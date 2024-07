Ana Carolina homenageia Cassia Eller com o single ‘Malandragem’ - (crédito: TMJBrazil)

Foto: Divulgação / Espaço Unimed

Ana canta Cássia, a turnê de Ana Carolina em homenagem à Cássia Eller que já foi vista por mais de 400 mil pessoas, é um sucesso tão grande que a cantora decidiu eternizá-la.

Seu show em São Paulo no Tokio Marine Hall foi inteiramente gravado, e o projeto será lançado em partes ao longo de 2024. A primeira a se tornar single é o estrondoso sucesso Malandragem, já disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music.

Composta por Cazuza e Frejat, e eternizada na voz de Cássia Eller, ganhou uma nova e potente roupagem na voz de Ana Carolina e é a música de abertura do show dirigido por Jorge Farjalla que tem arrebatado público e crítica.

E neste sábado (13), quando se celebra o Dia do Rock, o clipe oficial da música, que também ganhou direção de Farjalla, já está disponível no canal oficial de Ana Carolina no YouTube.

Cássia Eller: clássico ‘Malandragem’ faz sucesso no TikTok

O clássico Malandragem, que fez sucesso na voz da saudosa Cássia Eller em 1994, começou 2023 como uma das mais impactantes trends musicais nas plataformas de vídeos curtos, chegando a bater a marca de 47 mil criações por dia no TikTok.

A repercussão atual envolve a reprodução da seguinte fala proferida pela atriz Marieta Severo no filme Sonhos Roubados (2009): “Tá querendo envelhecer antes do tempo, é? Deixa de ser otária, aproveita!”. Em seguida, internautas, em geral mulheres, compartilham imagens de sua juventude ou de algo que remete a seu tempo de “garotinhas”.

Confira: