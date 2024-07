Globoplay lança os episódios finais da série ‘O Jogo que Mudou a História’

Foto: Cesar Diogenes / Globo

O Jogo que Mudou a História revelará as emoções finais da superprodução que invadiram nesta quinta, dia 11 de julho, o Globoplay, com os dois últimos episódios da trama que enche a tela de intensidade desde o primeiro capítulo. E, com eles, é chegado o momento de conferir uma das sequências mais movimentadas da obra, a emblemática partida de futebol que dá nome à série.

Gravada em um campo de terra batida em Parque Analândia, no Rio de Janeiro, representa a final do campeonato entre os times das favelas fictícias Padre Nosso e Parada Geral.

O grande dia começa e os atletas acordam confiantes. Na casa de Baleia (Leo Bahia), melhor defensor do gol que Padre Nosso já teve, sua mãe, Marta (Vanessa Giácomo), não esconde a preocupação com o embate. Afinal, as favelas vizinhas pertencem a diferentes facções e a rivalidade tem aumentado.

Valéria (Ana Isabela Godinho), irmã de Gegê (Samuel Melo), o artilheiro habilidoso de Parada Geral, também está apreensiva e pede para ele tomar cuidado. Enquanto os jogadores se encaminham para a partida, cada uma reforça suas orações. No palco da aguardada final, as torcidas se concentram no entorno do campo, tornando a atmosfera ainda mais eletrizante.

Zé Perverso (Diego Raymond), chefe do tráfico em Padre Nosso, e Claudinho da Prata (Gilson da Maia), quem comanda o crime em Parada Geral, também marcam presença, aumentando o clima de tensão.

Para proporcionar ainda mais realismo ao momento em O Jogo que Mudou a História, ícones do universo do futebol entram em cena e embarcam para valer na ficção. Cafu, Djalminha, Carlos Germano, Grafite, Paulo Nunes, Michel Bastos, Odvan, Ramires e Steve Wonder estão em campo ao lado de atores reais, enquanto Adílio interpreta o técnico de uma das equipes.

E, antes mesmo de a bola rolar na trama, já tem desfalque: o juiz de futebol não aparece e Amarildo (Pedro Wagner), líder comunitário de Padre Nosso, insiste em adiar o jogo para evitar confusão. Mas Belchior, policial civil, interpretado por Julio Andrade em uma participação especial, é convocado para assumir a função. O embate fictício vai mudar o rumo de muitas histórias.

Em Ilha Grande, a prisão passa a ser liderada por um novo diretor e parece que Hoffman (Babu Santana) e Gilsinho (Jonathan Azevedo) gostam da novidade. Os episódios inéditos da semana também trazem novos desdobramentos da trama de Jesus Pedra (Raphael Logam). Depois de uma conversa com Rosevan/Mestre (Bukassa Kabengele), o agente decide ir mais a fundo na sua investigação sobre o que acontece nos bastidores do sistema.

Ainda no presídio, Itamar (Marcio Borges) é surpreendido por uma atitude de Egídio (Ravel Andrade) e Xavier (Breno de Filippo) está empenhado em resolver a situação do seu jeito.

O elenco de ‘O Jogo que Mudou a História’

A superprodução de 10 episódios é uma nova parceria do Globoplay com a AfroReggae Audiovisual, responsável também pelas séries Arcanjo Renegado e A Divisão e Betinho: No Fio da Navalha. O elenco de O Jogo que Mudou a História também reúne nomes como Rômulo Braga, Jailson Silva, Alli Willow, Fabrício Assis, João Fernandes, Vanessa Giácomo, Ana Isabela Godinho, Elizia Gomes, Maha Sati, Álamo Facó, Sergio Laurentino, Nicollas Paixão, Rogério Blank, Julio Levy, Eduardo Dorneles, Patrick Bruno e Leonardo Xavier.

As participações especiais em O Jogo Que Mudou a História são de Otavio Muller, Leonardo Bricio, Natália Lage, Marcelo Serrado, Marcello Melo, Wilson Rabelo, Jimmy London, Pretinho da Serrinha, Lucio Mauro Filho e André Mattos. A criação e produção são assinados por José Junior, com direção geral de Heitor Dhalia.

A produção é da AfroReggae Audiovisual e da Paranoid.

Confira o trailer: