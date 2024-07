Zé Neto e Cristiano lançam ‘Melação’ com participação de Luan Santana

Foto: Divulgação

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano lançou nesta semana, a inédita faixa colaborativa Melação, que conta com a participação do astro sertanejo Luan Santana. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre.

“A gente acredita que este lançamento será um dos mais fortes do Intenso, o feat com o Luan era algo muito pedido pelos nossos fãs, a recepção foi linda no palco, todos cantaram alto. Nas nossas redes sociais sentimos que Melação é uma das mais pedidas, então já decidimos divulgar e acabar com a ansiedade do público e nossa também”, comentam Zé Neto e Cristiano.

As outras quatro faixas inéditas serão: Ela Sonhou, Dez Sinais, Devolve Eu e Homem da Casa que complementam o segundo volume do DVD Intenso. Os clipes ficarão disponíveis respectivamente nas próximas sextas-feiras, sempre ao meio-dia.

O DVD Intenso será lançado aos poucos no decorrer do ano. Ao todo foram 25 novas faixas gravadas ao lado das participações Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Léo Santana, Menos É Mais e Bruno César & Rodrigo – Bruno, inclusive, é o compositor de Foi Intenso.

Este é o segundo projeto realizado após Zé Neto & Cristiano assumirem a gestão da própria carreira, o primeiro foi o DVD Escolhas que se tornou o álbum mais ouvido do país nas plataformas digitais.

Melação também conta com o seu clipe oficial já disponível no YouTube.

Zé Neto e Cristiano receberam Ana Castela e Luan Santana em gravação de DVD

Quando anunciaram a gravação do novo DVD Intenso, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano anunciou: “Será preciso romper com o comum, abraçar o extraordinário, mergulhar em uma nova jornada repleta de emoções, de paixões, de energia, de amor”, e assim pode ser definida a noite deste último sábado (9).

O novo projeto da dupla que vêm alcançando o topo das músicas mais ouvidas nos últimos oito anos, entregou uma mistura de ritmos, com participações de Leo Santana, Menos É Mais, Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes e Bruno César & Rodrigo, em um palco 360º, que deixou o Brahma Valley coberto de leds.

A faixa Homem da casa já é um sucesso antes mesmo de ser gravada, a guia divulgada no Instagram da dupla acumulou mais de 5 milhões de visualizações, e foi uma das mais esperadas da noite. Zé Neto e Cristiano tornaram a forte canção ainda mais emocionante quando gravaram ao lado de seus filhos, com o público cantando ao coro: eles não seguraram as lágrimas.

Logo em seguida, Cristiano seguiu a gravação com uma jaqueta especial, desenvolvida para representar a sua gratidão pela recuperação de Miguel – filho caçula que nasceu com tetralogia de fallot, passou por uma cirurgia aos sete meses e segue bem.

Havia muita expectativa quanto às confirmações das participações no DVD, diferente do último álbum Escolhas – que emplacou o mais ouvido das plataformas em 2023 – sem participações, desta vez Zé Neto e Cristiano apostaram em romper com o comum, misturando axé e pagode ao subirem no palco com Leo Santana e Menos É Mais.

Também foram convidados uns dos principais nomes do sertanejo: Luan Santana, Simone Mendes e Ana Castela, que gravou uma forte aposta de hit Foi intenso. Este é o segundo projeto idealizado pela dupla desde que assumiram a gestão da própria carreira, e também de Bruno César & Rodrigo, a última participação a subir no palco com os “padrinhos”.

“Estamos vivendo um sonho aqui hoje. Podendo gravar o repertório que sempre sonhamos, que é a nossa essência, tudo de que mais gostamos está aqui, e vocês estão deixando este momento ainda mais especial. O Intenso representa muito na nossa carreira, queremos romper com o comum, e acreditamos que isso está acontecendo”, comentaram Zé Neto & Cristiano. O repertório do DVD Intenso contou somente com músicas inéditas, com quase 3 horas de duração, foram 25 novas faixas para surpreender o público ao decorrer do ano.

Confira: